Христо Грозев: Нямам представа защо Кремъл ме обяви за издирване

„Нямам представа защо и върху какви факти се базира решението на Кремъл да ме обяви за издирване“. Това коментира в социалните мрежи журналистът Христо Грозев.

Руското Министерство на вътрешните работи съобщи, че търси сънародника ни заради престъпление от Наказателния кодекс на Руската федерация. Повече подробности не се съобщават.

Все още няма коментар от българските власти за съобщението на Москва, че издирва българския журналист.

Нейнски: Руският посланик трябва да бъде извикан заради случая с журналиста Христо Грозев

Мрежата „Белингкат“ е обявена за чуждестранен агент в Русия от октомври 2021 г., а през юли руската главна прокуратура обяви, че дейността ѝ е нежелана.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its "wanted list", thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn't matter - for years they've made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ