Една от жертвите на "Сексуалния хищник": Изнасили ме три пъти за 20 минути

На бял свят продължават да излизат потресаващи информации за сексуалните издевателства на Бенджамин Менди, получил от медиите прозвището "Сексуалния хищник". По време на съдебния процес, който започна в сряда в Честър, Северна Англия, свидетелстваха няколко от жертвите му, които разкриха шокиращи подробности за действията на френския футболист.

28-годишният Менди, който в момента е отстранен от отбора си (Манчестър Сити, бел. ред.) до приключване на делото, е канил момичетата в своя дом, където ги изнасилвал заедно със своя приятел Луис Саха. Насилванията ставали в помещение, подобно на паник стая.

Chester Crown Court heard on Monday morning that Manchester City's Benjamin Mendy ‘locked women into his bedroom’ using ‘panic room’ style latches after nights out and then raped them.



Mendy denies all charges.