"Руските войници изгарят труповете на убитите цивилни украинци в мобилни крематориуми"

Експерти от западните правителства предполагат, че скоро ще бъдат разкрити още жестоки престъпления на руските войски. Служител на британското правителство подчерта, че разследванията за военни престъпления ще бъдат едно от наследствата на този конфликт.

Конкретната отговорност за престъпленията е на извършителите, но и руското правителство носи огромна вина, каза той. С твърденията си за предполагаемия геноцид на рускоезичното население в Украйна то създаде климат, който в комбинация с военните провали на руската армия води до токсична смес, посочва представителят на британското правителство.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Русия се опитва да скрие доказателства за извършени от армията ѝ военни престъпления в Украйна. "Разполагаме с информации, според които руските войски са променили тактиката си и вече се опитват да премахнат телата на убитите украинци от улиците и мазетата в обсадените от тях области", каза Зеленски в своето вечерно видеосъобщение.

"Това е само опит да прикрият доказателства и нищо повече." А целта е да затрудни международните разследвания. Явно руското ръководство наистина се страхува, "че гневът на целия свят, предизвикан от видяното в Буча и в други градове, може да се повтори". Според Зеленски хиляди украинци са безследно изчезнали - те или са мъртви, или са били откарани в Русия.

