26 МИР: Ето всички кандидати за депутати от София област

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Ето пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 26-и МИР София-област.

От този регион ще бъдат избрани общо 8 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

КП ГЕРБ – СДС

1. Младен Найденов Маринов

2. Марин Василев Маринов

3. Дамян Русинов Маринов

4. Йоана Георгиева Рашкова

5. Васил Цветков Цветков

6. Василена Тодорова Георгиева-Ивкова

7. Николай Лазаров Начев

8. Иван Методиев Евстатиев

9. Валентин Мирчов Милушев

10. Весела Цветанова Вутева

11. Мария Любенова Стоичкова-Денкова

12. Таня Николова Янкулова

13. Моника Асенова Георгиева

14. Младен Тодоров Медаров

15. Кирил Бойков Марков

16. Александър Георгиев Александров

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Александър Димитров Симидчиев

2. Искрен Николаев Митев

3. Петър Георгиев Петров

4. Сия Георгиева Шехтанова

5. Васил Петров Зашкев

6. Мариета Юриева Козлова

7. Росица Василева Пандова-Йовкова

8. Любомир Йорданов Попйорданов

9. Иван Димитров Димитров

10. Димитър Колев Гочев

11. Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

12. Кристина Николаева Касабова

13. Жени Любомирова Шиер

14. Никола Димитров Барбутов

15. Николай Тошев Диловски

16. Николай Янков Сиджимов

ПП ДПС

1. Петър Пандушев Чобанов

2. Валентин Йовков Тончев

3. Александър Несторов Несторов

4. Кристина Цветанова Александрова

5. Любомир Огнянов Апостолов

6. Ивелина Дойчева Чотова

7. Марко Димитров Марков

8. Диана Тонева Панайотова

9. Халит Осман Сарач

10. Елеонора Венчиславова Петрова

11. Васил Маринов Николов

12. Яко Бобев Банчев

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Александър Димитров Арангелов

2. Георги Димитров Прасков

3. Ангел Николаев Славчев

4. Иван Арсов Иванов

5. Петър Андреев Савов

6. Петър Костадинов Петров

7. Владимир Стоянов Брадянов

8. Владимир Огнянов Илиев

9. Тодор Стоянов Гроздев

10. Григор Тодоров Василев

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Иван Ивайлов Ченчев

2. Михаил Василев Михайлов

3. Ивайло Красимиров Георгиев

4. Павел Илиев Йорданов

5. Георги Димитров Янакиев

6. Борис Добринков Дренов

7. Грациела Иванова Петрова

8. Христина Георгиева Христова

9. Камелия Цветанова Кръстанова

10. Светослав Георгиев Бориславов

11. Кирил Радев Недев

12. Цветослав Петров Колев

13. Юлиан Стоянов Георгиев

14. Славина Найденова Радомирова

15. Зорница Трифонова Василева

16. Владимир Иванов Пантов

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Цветомир Димитров Димитров

2. Зорница Атанасова Тодорова

3. Мариана Тодорова Алексиева

4. Калин Георгиев Григоров

5. Георги Димитров Шуманов

6. Спаска Костадинова Григорова

7. Павел Димитров Павлов

8. Георги Иванов Коцев

9. Стефан Александров Мончев

10. Николай Николов Николов

11. Милен Пламенов Христов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Ивайло Ванев Вълчев

2. Ася Тодорова Тодорова

3. Венцислав Михайлов Асенов

4. Георги Иванов Иванов

5. Борислав Атанасов Топалов

6. Иван Димитров Иванов

7. Александър Петров Христов

8. Кирил Валентинов Иванов

9. Паолина Николаева Вецева-Добрева

10. Мартин Емилов Методиев

11. Георги Даниелов Босилков

12. Михаел Чавдаров Рогачев

КП ЛЕВИЦАТА!

1. Данаил Валериев Георгиев

2. Валери Иванов Петров

3. Пламен Момчилов Деянов

4. Живка Кирилова Трифонова

5. Милчо Иванов Владимиров

6. Петко Димитров Петков

7. Георги Сеферинов Георгиев

8. Валентина Димитрова Станкова

9. Емил Маринов Лесев

10. Натали Васева Спасовска

11. Емануил Борисов Христов

12. Цветослав Томов Димитров

13. Евгени Георгиев Рендаков

14. Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева

15. Цветелина Руенова Иванова

16. Тони Димитров Любенов

ПП НДСВ

1. Съби Давидов Събев

2. Боряна Олимпиева Кътева

3. Иван Кирилов Палев

4. Явор Георгиев Иванов

5. Стоил Георгиев Стоилов

6. Мартин Василев Шишков

7. Владимир Пламенов Борисов

8. Милена Христова Михайлова-Янакиева

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Яница Георгиева Иванова

2. Иванка Стойчева Кесева-Корделска

3. Марио Стефанов Сарафов

4. Людмила Станойчева Божилова-Николова

5. Ивайло Христов Йонков

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Марио Сотиров Воденичаров

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ"

1. Стефан Маринов Йоргов

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Петър Христов Виденов

2. Светослав Огнянов Панайотов

3. Стефан Митков Стоев

4. Петьо Колев Пенчев

5. Димитър Иванчев Мирков

6. Надежда Йорданова Таскова

7. Георги Иванов Гърев

8. Емил Ясенов Бошнаков

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Владимир Киров Табаков

2. Пресиян Димитров Иванов

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. НЕДЯЛКО ИВАНОВ ТАНЕВ

2. КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА-ДИМИТРОВА

3. СИМЕОН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Силвия Чернева Георгиева

2. Александър Стефанов Ненков

3. Тодор Стаменов Начов

4. Йордан Маринов Узунов

5. Николай Лозанов Шипаров

6. Николай Петров Минков

7. Силвия Светославова Христова

8. Галинка Маринова Генова-Йотова

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Валери Василев Венков

2. Елена Наумова Алексиева

3. Цветан Николов Тодоров

4. Мирослав Георгиев Мирчев

ПП МИР

1. Йонко Цветолюбов Ненчев

2. Цветан Стаменов Македонски

3. Ивайло Петров Модев

4. Александър Пламенов Лазаров

5. Росен Борисов Гарванов

6. Александър Коцев Колев

7. Ангел Недялков Недялков

8. Саво Лазаров Маринов

9. Станислав Ичев Бошняков

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Пламен Панайотов Пасков

2. Цветанка Петрова Цветкова

3. Максим Генов Велков

4. Мая Фахел Махмуд

5. Габриел Георгиев Герасимов

6. Соня Иванова Иванова

7. Михаил Бойков Зарев

8. Тошо Милчев Милчев

9. Андрей Димитров Попов

10. Елвира Илиева Минкова

КП ЗАЕДНО

1. Румяна Георгиева Борисова

2. Радослав Николаев Марков

3. Георги Радославов Гълъбов

4. Борислав Емилов Венков

5. Вихрен Рашков Соколов

6. Васко Райчинов Йотов

7. Асен Николов Караманчев

8. Евгени Иванов Ганчовски

9. Петър Димитров Илчов

10. Димитър Стоянов Вълков

11. Светослав Васков Тупаров

12. Станислав Костадинов Илиев

КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Радко Любенов Ханджиев

2. Кристиян Роберт Димитров

3. Анелия Желязкова Дулева

4. Ивайло Стоянов Докузанов

5. Болеслав Марков Павлов

6. Галина Вескова Николова

7. Богомил Върбанов Върбанов

8. Ваньо Крумов Иванов

9. Марат Бен Акудаго Михайлов

10. Георги Христов Георгиев

11. Кремена Илиева Йорданова

12. Марин Иванов Георгиев

13. Христо Йотов Йотов

14. Станка Недялкова Димитрова

15. Йошка Йорданова Спасова

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