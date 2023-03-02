Ето всички кандидати за депутати от 24 МИР София

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Ето пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 24-и МИР София.

В този район ще бъдат избрани общо 13 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

КП ГЕРБ – СДС

1. Тома Любомиров Биков

2. Рая Назар Назарян

3. Евгения Бисерова Алексиева

4. Деница Пламенова Николова

5. Валентин Иванов Радев

6. Драгомир Христов Младенов

7. Ева Михайлова Митова

8. Томи Младенов Николов

9. Зоран Александров Рангелов

10. Любомир Николаев Талев

11. Йоанна Николова Драгнева

12. Добромир Иванов Иванов

13. Анжела Миткова Христова

14. Филип Бойчев Петрунов

15. Станислава Константинова Коцева

16. Мартин Албенов Атанасов

17. Николай Петранов Стоилов

18. Антоанета Димитрова Кирова

19. Даниел Василев Костов

20. Боян Лъчезаров Стефанов

21. Валентинa Иванова Динева

22. Атанас Йорданов Енгьозов

23. Поля Любенова Михайлова

24. Милена Николаева Борисова

25. Георги Илиев Мешенлиев

26. Делян Александров Добрев

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Христо Любомиров Иванов

2. Лена Здравкова Бориславова

3. Андрей Иванов Цеков

4. Петър Василев Кьосев

5. Стоян Александров Михайлов

6. Нели Стойчева Димитрова

7. Петър Георгиев Петров

8. Росица Василева Пандова-Йовкова

9. Мирослава Петрова Петрова

10. Никола Димитров Барбутов

11. Евгения Донкова Аврамова

12. Ана-Мария Михаилова Вълканова

13. Яна Веселинова Тодоранова

14. Венелин Петров Радев

15. Искра Асенова Ангелова

16. Маргарита Кирилова Игнатова

17. Борис Иванов Георгиев

18. Лили Тодорова Михайлова

19. Любомир Йорданов Попйорданов

20. Росен Силвиев Георгиев

21. Таня Койчева Андреева

22. Светла Емилова Симидчиева

23. Юлия Руменова Величкова

24. Ивайло Христов Коев

25. Младен Тодоров Запрянов

26. Иван Калчев Калчев

ПП ДПС

1. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

2. Ертен Белгинова Анисова

3. Мишел Методиева Николова

4. Райна Иванова Димитрова

5. Атанас Цветанов Кънчев

6. Адем Джумхуров Чакалов

7. Теодор Йончев Калинов

8. Минчо Живков Георгиев

9. Велизар Любчев Райков

10. Руслан Андреев Вейс

11. Нина Дончева Пананова-Йорданова

12. Щерьо Щерев Щерев

13. Явор Красимиров Плявов

14. Исмет Хасанов Османов

15. Любомир Асенов Дамянов

16. Валентин Славов Димитров

17. Хабил Билгинов Хабилов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Петър Николаев Петров

2. Александър Димитров Арангелов

3. Деян Николаев Николов

4. Ивайло Георгиев Чорбов

5. Йордан Христов Тодоров

6. Виолета Радева Кърпачева

7. Петя Христова Бояджиева

8. Петя Йорданова Генън

9. Красимир Рангелов Гълъбов

10. Тодор Стоянов Гроздев

11. Петър Валериев Ананиев

12. Иванка Тодорова Луканова

13. Цветан Йорданов Пенчев

14. Веселин Константинов Дуфев

15. Красимир Иванов Романов

16. Васил Цолов Котарански

17. Георги Хрисимиров Иванов

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Георги Страхилов Свиленски

2. Борис Цветков Цветков

3. Иво Боянов Атанасов

4. Симеон Петров Симеонов

5. Александър Григориев Колев

6. Цветан Митков Цанов

7. Атанас Атанасов Папаризов

8. Цецка Димитрова Кочкова

9. Жанет Георгиева Желязкова – Трунгова

10. Боян Ангелов Иванов

11. Паскал Тодоров Желязков

12. Анатолий Христов Станкулов

13. Даниел Милков Минчев

14. Иван Георгиев Айолов

15. Емил Кирилов Ракъджиев

16. Ани Димитрова Кьосева-Кирилова

17. Володя Чанев Нейков

18. Райна Сергеева Стойкова

19. Мариана Неделчова Божкова

20. Чавдар Милотинов Вълчков

21. Валентин Калинов Върбанов

22. Мадлена Емилова Николова

23. Бисер Христов Филипов

24. Христо Станиславов Стефанов

25. Владимир Кирилов Манов

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Калоян Йорданов Станчев

2. Николай Иванов Сотиров

3. Наделина Владимирова Павлова

4. Георги Михайлов Михайлов

5. Светослав Николов Илиев

6. Алекс Любомиров Любенов

7. Емил Янков Аврамов

8. Николай Димитров Добрев

9. Александър Стоянов Стоянов

10. Калоян Асенов Алексов

11. Георги Христов Пеев

12. Александър Илианов Тошев

13. Светослава Иванова Маринова

14. Людмила Иванова Тончева

15. Нели Иванова Гогин

16. Георги Милчев Ташев

17. Александър Христов Драгиев

18. Радослав Тодоров Радински

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Пламен Иванов Данаилов

2. Виктория Малева Малева

3. Илиана Николаева Маринова

4. Илия Ганчев Иванов

5. Николай Милчев Бендурски

6. Михаел Чавдаров Рогачев

7. Димитър Бориславов Гаджев

8. Петър Илков Петров

9. Георги Борисов Чолаков

10. Изабел Георгиева Вранчева

11. Силвестър Живков Иванов

12. Константина Василева Димитрова

13. Цонка Димитрова Стоянова

14. Иван Асенов Манчев

15. Цветан Ненков Свиленски

16. Любомир Любенов Дянков

ПП ЛЕВИЦАТА!

1. Татяна Дончева Тотева

2. Христо Петьов Колев

3. Никола Николов Вапцаров

4. Марчо Митков Апостолов

5. Симеон Цветанов Миланов

6. Мартин Евгениев Янчев

7. Гавраил Дончев Хрусанов

8. Андрей Бойков Николов

9. Стефан Атанасов Куртев

10. Борис Генадиев Панкин

11. Даниела Петрова Давидкова

12. Иван Димитров Янев

13. Станимир Георгиев Маринов

14. Димитър Георгиев Анев

15. Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева

16. Димитър Александров Димитров

17. Надежда Василевна Петкова

18. Росица Пенчева Йорданова

19. Десислава Ангелова Бояджиева

20. Николай Венков Наков

21. Боряна Стефанова Петкова

22. Марияна Георгиева Георгиева

23. Недялка Христова Станкова

24. Нина Атанасова Антова

25. Николай Александров Александров

26. Йордан Йорданов Топалов

ПП НДСВ

1. Михаил Веселинов Захариев

2. Стефан Бориславов Киров

3. Тодор Станков Тодоров

4. Красимир Рангелов Георгиев

5. Оля Николова Василева

6. Еужени Викторова Макавеева

7. Десислава Божидарова Янкова

8. Величко Дончев Конакчиев

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Петър Стефанов Москов

2. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц

3. Росица Желязкова Рачева

4. Георги Ленков Балчев

5. Ангел Атанасов Георгиев

6. Веселин Петров Жеков

7. Кристина Йорданова Сунгарска

8. Димитър Спириев Симеонов

9. Радостина Иванова Минина

10. Белин Марков Белев

11. Сава Николаев Попсавов

12. Милен Димитров Дерменджиев

13. Виктория Цветанова Иванова

14. Николай Емилов Спиридонов

15. Диана Костова Костова

16. Мария Иванова Попсавова

17. Борис Вилхелм Точев

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Борислав Кирилов Кьосев

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Нено Стоянов Димов

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Елена Кирилова Ваташка

2. Вельо Найденов Иванов

3. Здравко Иванов Димитров

4. Кристиян Божидаров Вучков

5. Димитър Йорданов Запрянов

6. Светослав Огнянов Панайотов

7. Георги Антониев Ангелов

8. Димитър Василев Георгиев

9. Кристиян Михайлов Иванов

10. Елена Георгиева Манасиева

11. Мариян Иванов Белоев

12. Теменуга Якова Попова

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Мартин Трифонов Илиев

2. Стефан Радославов Цончев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Галин Свиленов Атанасов

2. Величка Димитрова Николaeва

3. Мартин Банков Иванов

4. Силвия Цветанова Давидова

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов

2. Никола Костадинов Вучев

3. Николай Петров Минков

4. Данаил Веселинов Дамянов

5. Димчо Дочев Джиговски

6. Стефан Василев Попов

7. Ивайло Йорданов Огнянов

8. Ивайло Венциславов Нинов

9. Васил Стефанов Арангелов

10. Николай Борисов Къркеланов

11. Жулиета Николова Тасева

12. Йордана Райчева Тодорова

13. Радослав Николов Янков

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Росен Пенчев Рашков

2. Силвия Иванова Чалъкова

3. Евгени Николаев Христов

4. Диана Иванова Кишкилова

5. Мартин Лилянов Мартинов

6. Тодор Живков Станков

7. Кристиана Красимирова Костадинова

8. Елена Петрова Породинска

9. Севина Краснодарова Хаджийска

10. Ива Петкова Иванова

11. Тодор Стоянов Димов

ПП МИР

1. Венцислав Ангелов Иванов

2. Ангел Стоянов Узунов

3. Десислава Любомирова Стоимчева - Коларска

4. Борис Симеонов Михайлов

5. Ивайло Петров Модев

6. Величка Иванова Рангелова

7. Арсени Василев Байздренков

8. Ангел Иванов Гаджев

9. Ивайло Цветанов Божанов

10. Недко Симеонов Ананиев

11. Пламен Богомилов Стоянов

12. Люсиен Хараламбиев Тишев

13. Елеонора Петрова Васева

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Георги Петков Манолов

2. Николина Драганова Чакърова - Вълкова

3. Цветанка Петрова Цветкова

4. Димитър Ангелов Икимов

5. Валентина Йорданова Пръвчева

6. Александър Петров Николов

7. Димитър Стоянов Захариев

8. Боряна Георгиева Брадистилова

КП ЗАЕДНО

1. Петко Ненков Салчев

2. Дамян Лазаров Лазаров

3. Веселин Веселинов Плачков

4. Валентин Сименов Симов

5. Тодор Ванчев Ванчев

6. Иван Венелинов Томов

7. Калин Василев Петров

8. Атанас Георгиев Темелков

9. Изабела Александрова Кулчева

10. Крум Здравков Крумов

11. Теодора Любенова Антова-Петрова

12. Кирил Димитров Петров

КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Никола Иванов Аврейски

2. Атанас Ралчев Панчев

3. Цветанка Димитрова Добрева

4. Добриян Симеонов Малинов

5. Явор Бойчев Цветанов

6. Болеслав Марков Павлов

7. Елен Иванова Янкова

8. Ивайло Стефанов Маринов

9. Спас Владимиров Спасов

10. Милчо Петков Александров

11. Пламен Йотов Братанов

12. Никола Стойчев Николов

13. Иванка Николай Кършева

14. Веселин Димитров Панов

15. Виктория Добромирова Добрева

16. Анна Пламенова Димитрова

17. Венцеслав Асенов Захариев

18. Любомир Славов Георгиев

19. Красимир Георгиев Симеонов

20. Симеон Тодоров Гагов

21. Иво Стоянов Иванов

22. Камен Николов Колев

23. Димитър Стойчев Кралев

24. Атанас Тодоров Атанасов

25. Георги Димитров Пармаков

26. Деница Стоилова Сидерова

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