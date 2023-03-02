Ето всички кандидати за депутати от 23 МИР София

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 23-и МИР София.

В този район ще бъдат избрани общо 19 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

КП ГЕРБ – СДС

1. Румен Димитров Христов

2. Александър Руменов Ненков

3. Николай Нидал Алгафари

4. Александър Койчев Иванов

5. Асен Георгиев Балтов

6. Даниел Тихомиров Александров

7. Атанас Андонов Бояджиев

8. Стоил Стоянов Яков

9. Юлиян Пламенов Пейчев

10. Ваня Стоянова Деянова

11. Христо Веселинов Минковски

12. Анжелина Любенова Тотева

13. Михаела Асенова Методиева

14. Таня Иванова Сотирова

15. Радослав Енюв Ангелов

16. Тодор Георгиев Станев

17. Александър Ангелов Арнаутски

18. Живко Динев Дервенов

19. Антон Владимиров Владимиров

20. Анна Първанова Манчева-Димова

21. Марио Стоянов Кръстев

22. Светослав Емилов Казаков

23. Евелина Йорданова Китова-Йорданова

24. Георги Лъчезаров Захариев

25. Галя Цветанова Георгиева

26. Полина Николова Петрова

27. Ирина Петрова Давидова

28. Димитър Делчев Русенов

29. Димитър Стефанов Хаджикотев

30. Петко Михайлов Михайлов

31. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова

32. Никола Петров Маринов

33. Георги Луканов Георгиев

34. Огнян Иванов Кунев

35. Калоян Иванов Калев

36. Момчил Валентинов Драганов

37. Димитър Бойков Вучев

38. Томислав Пейков Дончев

КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Кирил Петков Петков

2. Атанас Петров Атанасов

3. Настимир Ананиев Ананиев

4. Васил Христов Пандов

5. Надежда Георгиева Йорданова

6. Венко Николов Сабрутев

7. Васил Стефанов Стефанов

8. Кристина Николаева Петкова

9. Божидар Пламенов Божанов

10. Борислав Георгиев Ганчев

11. Димитър Колев Гочев

12. Стефан Любомиров Тафров

13. Борислав Антониев Антонов

14. Иван Георгиев Велов

15. Георги Марков Клисурски

16. Теодор Стойчев Михайлов

17. Ива Богданова Руйчева

18. Красимир Неделчев Джамбазов

19. Саад Таммам Алуани

20. Иво Георгиев Михайлов

21. Таня Койчева Андреева

22. Любомира Петрова Делчева-Василева

23. Сия Георгиева Шехтанова

24. Краси Веселинов Куртев

25. Станислав Стоянов Даракчиев

26. Силвия Димитрова Гиздова

27. Мила Георгиеав Велчева

28. Петър Георгиев Панайотов

29. Христо Христов Петков

30. Ангел Петров Нейчев

31. Искрен Николаев Митев

32. Красимир Николаев Георгиев

33. Радослава Илиева Дошкова

34. Явор Руменов Божанков

35. Иван Десимиров Кулин

36. Васил Костадинов Гюров

37. Александър Юлианов Михайлов

38. Искрен Цветославов Арабаджиев

ПП ДПС

1. Валентин Йовков Тончев

2. Левент Орхан Мемиш

3. Таня Алексадрова Иванова

4. Рахим Зафер Юмерефенди

5. Танер Нихатов Кабилов

6. Глория-Никол Емилова Найденова

7. Аспарух Аспарухов Карастоянов

8. Иса Абедин Осман

9. Мюжгян Феимова Камберова

10. Адем Джумхуров Чакалов

11. Алпер Гюнер Ахмедов

12. Марин Василев Николов

13. Асен Красенов Бочев

14. Ивана Здравкова Славова

15. Красимир Василев Стефанов

16. Лютви Хюсни Хаджиалиш

17. Методи Сашев Кацаров

18. Славейко Манев Волевски

19. Тома Петров Гарчов

ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Николай Георгиев Дренчев

2. Иво Георгиев Русчев

3. Маргарита Атанасова Генчева

4. Ивелин Първанов Първанов

5. Ивайло Георгиев Чорбов

6. Христо Събев Милев

7. Венци Венциславов Стойчев

8. Ангел Николаев Славчев

9. Кирил Михайлов Михайлов

10. Георги Здравков Цуков

11. Лиляна Руменова Ананиева

12. Славчо Славчев Крумов

13. Николай Лазаров Бадев

14. Христо Веселинов Гадев

15. Симеон Филипов Аврамов

16. Мирослав Цветанов Христов

17. Станислав Иванов Григоров

18. Венцислав Петков Петков

19. Станислава Иванова Недева

20. Тодор Димитров Мадолев

КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Христо Танчев Проданов

2. Еньо Енев Савов

3. Велизар Пенков Енчев

4. Стоян Михайлов Мирчев

5. Николай Димов Димов

6. Иван Тодоров Карагьозов

7. Валентин Петков Заяков

8. Пламен Владимиров Дамянов

9. Йордан Георгиев Политов

10. Таня Юлиянова Мирчева

11. Славина Николаева Николова

12. Юлиян Асенов Генов

13. Антоанета Милчова Георгиева

14. Боряна Христова Здравкова

15. Николай Иванов Петров

16. Боян Иванов Бойчев

17. Васил Георгиев Белев

18. Красимира Лука Джартазанова-Котение

19. Паолина Димитрова Желева

20. Мартин Любомиров Серафимов

21. Владислав Сергеев Промский

22. Николай Димитров Рибарски

23. Николай Динев Карафизиев

24. Александър Георгиев Райков

25. Бойко Георгиев Митов

26. Калин Панайотов Панайотов

27. Светослав Огнянов Виячки

28. Александър Миролюбов Василев

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Стефан Динчев Янев

2. Даниела Станимирова Дашева

3. Елена Кирилова Цонева

4. Мария Николаева Мерджанова

5. Петко Христов Краев

6. Христо Цанков Стоянов

7. Евгени Здравков Енев

8. Станислав Емилов Сираков

9. Апостол Ташков Апостолов

10. Андрея Любомирова Дацова

11. Димитър Цветанов Тодоров

12. Боряна Александрова Минчева

13. Борислав Бранимиров Найденов

14. Недю Божидаров Недев

15. Мария Димитрова Луканова

16. Стойчо Георгиев Георгиев

17. Катя Филипова Стоичкова

18. Светла Нейчева Димитрова

19. Димчо Веселинов Димчев

20. Кристиан Тодоров Манчев

21. Павел Борисов Янев

22. Гечо Марианов Монев

23. Радостина Недялкова Катинчарова

24. Людмила Елкова Господинова

25. Калин Тодоров Гълъбов

26. Марияна Ангелова Кьосева

27. Лане Роберт Захави

28. Александър Бориславов Джонгарски

29. Боян Росенов Кръстев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Павела Василева Митова

2. Таня Пламенова Тимева

3. Александър Викторов Рашев

4. Мика Михайлова Зайкова

5. Иван Руменов Клисурски

6. Виктория Малева Малева

7. Сирма Любомирова Денчева-Георгиева

8. Здравко Ангелов Михайлов

9. Йонка Христова Христова-Караджилова

10. Татяна Цветанова Иванова

11. Васил Мирчев Михов

12. Борислав Климентов Пешев

13. Людмила Петрова Георгиева

14. Елисавета Илиева Пенчева

15. Сокол Кънев Киров

16. Илия Ганчев Иванов

17. Явор Здравков Исаев

18. Николай Милчев Бендурски

19. Мая Георгиева Меченова-Кючукова

КП ЛЕВИЦАТА

1. Мая Божидарова Манолова - Найденова

2. Александър Андреев Андреев

3. Войслав Георгиев Тодоров

4. Атанас Петров Янчев

5. Радослав Петров Пешлеевски

6. Петко Димитров Петков

7. Никола Николов Вапцаров

8. Иван Димитров Янев

9. Николина Ивайлова Вучкова

10. Борис Генадиев Панкин

11. Христо Христов Бозуков

12. Емил Николов Тарасов

13. Антон Антонов Кръстев

14. Нора Анчева Симеонова

15. Емануил Борисов Христов

16. Марияна Георгиева Георгиева

17. Силвия Иванова Сиркова

18. Огнемир Александров Пенчев

19. Кирил Венциславов Атанасов

20. Стефан Лазаров Стефанов

21. Миглена Тодорова Ганева

22. Антон Димитров Димов

23. Петя Тодорова Тоткова

24. Лилия Иванова Ванчева

25. Димитър Симеонов Костадинов

26. Красимир Костов Костов

27. Лора Светославова Светославова

28. Силвия Мариянова Димитрова

29. Виктория Огнянова Мучанова

30. Петер Мариов Чивийски

31. Мартин Владимиров Георгиев

32. Мария Иванова Гочева

33. Анна Петрова Илиева

34. Кремена Петрова Петрова

35. Ева Тихомир Кънчева

36. Йорданка Христова Димитрова

37. Виктор Владимиров Йочев

38. Георги Стоянов Кадиев

ПП НДСВ

1. Станимир Янков Илчев

2. Венета Тодорова Каролева

3. Панчо Христов Смоленов

4. Венцислав Георгиев Трифонов

5. Боряна Олимпиева Кътева

6. Данко Радославов Калапиш

7. Георги Стоил Георгиев

8. Мартин Марсел Дариеторг

9. Миглена Антонова Павлова

10. Милена Христова Михайлова-Янакиева

11. Алида Борисова Ризова - Атанасова

12. Галина Миткова Гойчева - Лукарска

13. Кирил Петров Лулев

14. Илиян Асенов Пентов

ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Ваньо Евгениев Шарков

2. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц

3. Мая Миткова Маринова

4. Диман Георгиев Георгиев

5. Драгомир Любомиров Каменов

6. Ивайло Иванов Караньотов

7. Борис Димитров Магаранов

8. Магдалена Христова Иванова

9. Марио Стефанов Сарафов

10. Людмила Станойчева Божилова-Николова

11. Ивайло Христов Йонков

12. Мима Цанкова Пандова

13. Весела Миткова Катрова

14. Мартин Руменов Павлов

15. Маргарет Пламенова Димова

16. Диана Костова Костова

17. Васил Лазаров Фурнаджиев

18. Виктор Пламенов Ташков

19. Снежинка Иванова Костова

20. Теменужка Петкова Вардева

21. Иван Пламенов Панов

22. Мирослав Димитров Димитров

23. Елена Савова Попсавова

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Миню Стайков Стайков

ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Владимир Нешев Царевски

ПП БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Стивън Петков Чардаков

2. Камен Захариев Тасков

3. Павел Йорданов Иванов

4. Мариян Иванов Белоев

5. Тони Любомиров Димитров

6. Венцислав Венциславов Узунов

7. Петър Димитров Цветков

8. Параскева Никифорова Желева

9. Георги Борисов Драганов

10. Росица Йорданова Николова

11. Живко Иванов Жеков

12. Кристиян Божидаров Вучков

ПП ГЛАС НАРОДЕН

1. Светослав Емилов Витков

2. Галя Николаева Кърнева

3. Явор Николаев Нанев

ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Огнян Николаев Симеонов

2. Мартин Банков Иванов

3. Станислав Цветков Тодоров

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Александър Трифонов Томов

2. Васил Георгиев Младенов

3. Борислав Панайотов Неделков

4. Евгений Стоянов Димитров

5. Борислав Христов Атанасов

6. Станимир Цоцов Цоцов

7. Емил Боянов Догазанов

8. Силвия Чернева Георгиева

9. Александър Стефанов Ненков

10. Емил Тодоров Лилов

11. Стефан Василев Попов

12. Весела Ангелова Стефанова

13. Лъчезар Тошинов Иванов

14. Георги Валериев Георгиев

15. Николай Борисов Къркеланов

16. Велко Илиев Велков

17. Димитър Иванов Иванов

18. Иванка Матеева Благоева

19. Васил Стефанов Арангелов

20. Христо Николаев Христов

ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Арлин Григоров Антонов

2. Силвия Иванова Чалъкова

3. Даниел Кирилов Божилов

4. Димитрина Христова Русева

5. Нели Христова Димитрова

6. Добромира Полименова Полименова

7. Десислава Георгиева Георгиева

8. Тодор Живков Станков

9. Хриска Георгиева Маркова

10. Владимир Николаев Генов

11. Мариана Асенова Дражева

12. Светлана Георгиева Павлова

13. Елена Петрова Породинска

14. Наталия Николаевна Мацкялло

15. Кристиана Красимирова Костадинова

16. Атанас Владимиров Йосифов

17. Димитър Светославов Димитров

18. Дончо Добрев Дойчев

19. Вилислава Димитрова Димитрова

20. Васил Георгиев Ризов

21 Грозданка Емилова Цветкова

22. Николай Георгиев Чолев

23. Росен Цветанов Арсенов

24. Манол Василев Манолов

25. Красимир Кръстев Вълев

26. Мирослав Георгиев Мирчев

ПП МИР

1. Симеон Славчев Славчев

2. Дилян Георгиев Колев

3. Велизар Емилов Маринов

4. Борислав Николаев Бонев

5. Александър Пламенов Лазаров

6. Симеон Костадинов Борисов

7. Румен Иванов Иванов

8. Стамен Цветанов Македонски

9. Росен Борисов Гарванов

10. Милена Георгиева Вацова

11. Мирослав Огнянов Минков

12. Онник Харутюн Таракчиян

13. Николай Василев Милушев

14. Владислав Тодоринов Пакеров

15. Ивайло Петров Манджуков

16. Павел Кирилов Димитров

17. Ирена Момчилова Парунева

18. Илия Иванов Рангелов

19. Жечо Иванов Жечев

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Александър Цветков Богданов

2. Иван Георгиев Генов

3. Добринка Иванова Конярова

4. Ангел Стоянов Бончев

5. Мими Каменова Георгиева

6. Малин Георгиев Янков

7. Любомир Борисов Бишаров

КП ЗАЕДНО

1. Ива Митева Йорданова-Рупчева

2. Йордан Борисов Недев

3. Иван Венелинов Томов

4. Иво Милчев Георгиев

5. Димитър Петров Дончев

6. Стефан Николаев Цанков

7. Мартин Дочев Дочев

8. Даниела Петрова Караиванова-Цанкова

9. Мартин Илиянов Хаджиев

10. Любомир Иванов Даков

11. Владимир Милчев Апостолов

12. Николай Иванов Гарвански

13. Петранка Георгиева Герасимова

14. Александър Павлов Григоров

15. Любомир Димитров Кьосев

16. Михаил Емилов Груев

17. Георги Миндов Чанев

18. Владимира Мирославова Михайлова

КП НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Деница Стоилова Сидерова

2. Миглена Дойкова Александрова

3. Галина Вескова Николова

4. Добриян Симеонов Малинов

5. Красимир Георгиев Симеонов

6. Спас Владимиров Спасов

7. Марат Бен Акудаго Михайлов

8. Светлана Николова Славова

9. Стоян Костадинов Балков

10. Върбан Антонов Върбанов

11. Асен Денков Асенов

12. Михаил Илиев Тумбев

13. Пирин Асенов Несторов

14. Ивелина Валентинова Ахмед

15. Петър Димитров Пандурски

16. Христо Йотов Йотов

17. Пламен Йотов Братанов

18. Георги Христов Георгиев

19. Юлиана Веселинова Матеева

20. Калин Викторов Божков

21. Виктория Добромирова Добрева

22. Мария Методиева Александрова

23. Ивон Жекова Минчева

24. Димитър Ивов Радулов

25. Мирослав Петров Славчев

26. Стефан Атанасов Бабачев

27. Михаил Детелинов Добрев

28. Тодор Трифонов Чубуров

29. Десислава Ванева Крумова

30. Тотка Дончева Дончева

31. Вълю Раев Илиев

32. Димка Василева Попстоянова

33. Кирил Тодоров Аспарухов

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