16 МИР: Ето всички кандидати за депутати от Пловдив-град

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 16-и МИР Пловдив-град.

В този район ще бъдат избрани общо 12 депутати.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

ГЕРБ – СДС

1. Бойко Методиев Борисов

2. Радомир Петров Чолаков

3. Десислава Цветанчова Трифонова

4. Стефан Иванов Шилев

5. Спас Атанасов Шуманов

6. Валерия Тодорова Славова

7. Тони Танева Симидчиева

8. Валентин Николов Василев

9. Гошо Димитров Къчков

10. Боряна Георгиева Узунова

11. Таня Благоева Гешева

12. Николай Илиев Арабаджиев

13. Красимир Симеонов Тодоров

14. Петър Георгиев Троянов

15. Ангел Иванов Славов

16. Деян Вихров Захов

17. Илиян Желязков Лалев

18. Ели Георгиева Гатева

19. Георги Ангелов Юруков

20. Живка Радева Йовчева

21. Емил Георгиев Русинов

22. Даниела Асенова Митева

23. Адриана Димитрова Генчева

24. Златка Колева Кочева

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Никола Георгиев Минчев

2. Йордан Яворов Иванов

3. Христо Йорданов Даскалов

4. Милен Илиев Матеев

5. Венцислава Милчова Любенова

6. Добромира Иванова Костова

7. Манол Костадинов Пейков

8. Николай Георгиев Ангов

9. Даниел Христов Христов

10. Красимир Владимиров Александров

11. Владимир Бонов Славенски

12. Евелин Николов Ангелов

13. Михаил Петров Тончев

14. Борислав Петров Матеев

15. Кристина Георгиева Машонова

16 .Радка Димитрова Славчева

17. Явор Альошев Руженов

18. Йоно Денев Чепилски

19. Веселина Стефанова Александрова

20. Светлан Алексеев Илиев

21. Станчо Стоянов Проданов

22. Николай Димитров Гюров

23. Веселка Петрова Христамян

24. Николай Валериев Василев

ДПС

1. Танер Мехмед Али

2. Али Мустафа Байрам

3. Кямуран Ахмед Асан

4. Еньо Митков Петров

5. Камелия Танева Александрова

6. Николай Петров Петров

7. Тоско Смаил Бесимов

8. Любомир Веселинов Василев

9. Айри Фейми Мурад

10. Юсмен Асан Камбер

11. Саит Халил Хисар

12. Юлиана Славова Чаушева

13. Айдън Ремзиев Мехмедов

14. Асан Енвер Мехмед

15. Николай Христомиров Христов

16. Стойко Иванов Стойков

17. Петко Бончев Божков

18. Веселин Александров Василев

19. Никола Василев Стефанов

20. Бисер Митков Иванов

21. Асан Рустем Ракип

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ангел Жеков Георгиев

2. Емил Янков Янков

3. Елена Георгиев Грозданова

4. Весела Бонева Станчева-Цебула

5. Виолина Павлова Динева

6. Христо Драгоев Христов

7. Симеон Валерий Петров

8. Мария Николаева Армазова

9. Пенка Георгиева Дайлийска

10. Васил Стефанов Пейков

11. Иван Димитров Пенков

12. Милко Иванов Александров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Иван Богомилов Петков

2. Матей Антонов Матеев

3. Илия Петров Биволарски

4. Наум Китанов Китанов

5. Марина Иванова Узунова

6. Панчо Иванов Панчев

7. Николай Антонов Маринов

8. Врам Завен Чифчиян

9. Йохан Първанов Петков

10. Теодора Георгиева Николаева

11. Григор Димитров Станков

12. Йовка Божидарова Златева

13. Петър Димов Бояджиев

14. Янко Начев Радев

15. Ердуан Фарис Файтин

16. Петя Антонова Дончева

17. Ивайло Стоилов Василев

18. Цветан Атанасов Коцев

19. Стамен Тенев Делинов

20. Ангел Запрянов Рангелов

21. Крум Стефанов Станчев

22. Мирослав Анриев Владов

23. Никола Стойнев Миланов

24. Дима Иванова Шаркова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Стефан Динчев Янев

2. Георги Ченков Търновалийски

3. Румен Василев Кривицки

4. Недялка Иванова Петрова

5. Пламен Димитров Торлаков

6. Красимир Стефанов Жеков

7. Костадин Атанасов Добрев

8. Георги Димитров Бабиков

9. Станислава Иванова Садърска

10. Алек Аракел Едгарян

11. Иван Георгиев Иванов

12. Йордан Василев Попов

13. Димитър Тодоров Паунов

14. Николай Николов Панов

15. Татяна Иванова Попова

16. Яни Панайотов Иванов

17. Тодор Николов Христозов

18. Стоян Здравков Шуплев

19. Тодор Василев Недялков

20. Севдалина Манева Петрова

21. Цветан Любенов Райчев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Гроздан Спасов Караджов

2. Танер Кадир Тюркоглу

3. Димитър Иванов Арнаудов

4. Йордан Василев Ангелов

5. Ради Минчев Иванов

6. Тервел Веселинов Борисов

7. Маргарита Димитров Ляскова

8. Димитър Стефанов Станков

9. Васил Атанасов Петлешков

10. Любомир Василев Апостолов

11. Димитър Добромиров Спасов

12. Мирослава Димитрова Господинова

13. Боян Илиев Чалъков

14. Ферхад Салихов Чолаков

15. Радослав Ангелов Ангелов

16. Радостин Цветанов Рашков

17. Звезделин Вергилов Вайтишев

ЛЕВИЦАТА

1. Валери Мирчев Жаблянов

2. Весела Валентинова Кънчева

3. Христо Тодоров Кисов

4. Живко Тодоров Тодоров

5. Лидия Василева Данчева

6. Светослав Кирилов Велков

7. Владимир Маринов Маринов

8. Георги Димитров Тонков

9. Емил Маринов Константинов

10. Михаил Георгиев Димов

11. Ваня Любенова Симеонова

12. Иван Димитров Гюров

13. Мартин Леонидов Бурнарски

14. Николай Кръстев Пусалски

15. Ива Александрова Иванова

16. Румен Минков Минков

17. Стефан Пасков Стефанов

18. Мария Костадинова Паскалева

19. Георги Костадинов Илчев

НДСВ

1. Борис Иванов Лозанов

2. Мария Георгиева Джатова

3. Едмонт Кеворк Будакян

4. Валя Танчева Стамболджиева

5. Горчо Иванов Христев

6. Никола Атанасов Стоилов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Пенка Иванова Деведжиева

2. Ивайло Спасов Спасов

3. Николай Георгиев Ганев

4. Галина Петкова Карауланова

5. Десислава Илиева Атанасова - Чомакова

6. Костадин Николов Дамянов

7. Андрея Георгиев Щерев

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Нина Петкова Ламбова

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Младен Стефанов Стефанов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Мирослав Иванов Иванов

2. Александър Адриянов Суев

3. Георги Славчев Крънчев

4. Галин Недялков Петров

5. Начко Обретенов Плочев

6. Петър Йозов Топалски

7. Георги Славчев Шишков

8. Мариела Георгиева Топалска

9. Евгени Славчев Шишков

10. Пламен Николов Гьоров

ГЛАС НАРОДЕН

1. Светослав Емилов Витков

2. Красимир Владимиров Куцаров

3. Йордан Иванов Атанасов

4. Стоян Сашов Кръстанов

5. Димитър Петров Харбалиев

6. Драгомир Александров Стоянов

7. Сема Джевджет Куцарова

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Георги Иванов Киров

2. Костадин Николов Ненков

3. Атанас Георгиев Танев

4. Николай Георгиев Стефанов

5. Теодора Стефанова Славова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Александър Трифонов Томов

2. Росица Георгиева Русева

3. Милко Георгиев Карамилев

4. Антония Иванова Черкезова

5. Николай Василев Славов

6. Ангел Илиев Чонев

7. Цветанка Ангелова Симеонова

8. Тодор Георгиев Минев

9. Венета Ангелова Василева

10. Мария Николова Мазнева

11. Йордан Маринов Узунов

12. Георги Димитров Зангаров

13. Недислав Димитров Бончев

14. Галя Иванова Атанасова

15. Петка Иванова Димитрова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Росен Пенчев Рашков

2. Валентин Панов Панов

3. Павлина Ичова Ичова

4. Невена Георгиева Георгиева

5. Христо Вълканов Ангелов

6. Десислава Йорданова Йонова

7. Светлана Георгиева Павлова

8. Иван Димитров Власев

9. Мари Василев Кемчев

10. Калоян Тимотеев Брандиев

11. Димитър Минков Караганчев

12. Елица Иванова Чакмакова

МИР

1. Райчин Георгиев Рачев

2. Димитър Васков Стоименов

3. Иван Стефанов Геров

4. Стамен Цветанов Македонски

5. Иван Петров Ряхов

6. Красимир Банков Банков

7. Павел Кирилов Димитров

8. Симеон Костадинов Борисов

9. Сребрин Георгиев Сребрев

10. Борис Симеонов Михайлов

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Пламен Панайотов Пасков

2. Гергана Василева Никленова

3. Уйлям Джеймс Гоги

4. Стефан Милков Луков

КП ЗАЕДНО

1. Лилия Недкова Недева

2. Тихомир Минчев Колев

3. Таня Денева Иванова

4. Георги Бончев Балабански

5. Анастасия Делчева Петкова

6. Петър Иванов Узунов

7. Саани Исметов Денкчиев

8. Антония Цветанова Дукова

9. Галинка Иванова Кирова

10. Красимир Иванов Георгиев

11. Светлозар Цветков Гагов

12. Доброслав Георгиев Стоянов

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Павел Димитров Шопов

2. Димитър Петков Керин

3. Огнян Стефанов Сапарев

4. Максим Александров Тополов

5. Даниела Тонкова Кинова

6. Димитър Стойчев Кралев

7. Борис Атанасов Златарев

8. Цветан Тодоров Монов

9. Владимир Любенов Райчев

10. Валерий Благоев Бръмбаров

11. Гинка Иванова Иванова

12. Вълю Раев Илиев

13. Димитринка Иванова Спасова

14. Атанас Тодоров Атанасов

15. Ангел Георгиев Кючуков

16. Димитър Павлов Шишков

17. Лилия Иванова Костадинова

18. Благой Борисов Благоев

19. Емануил Крумов Иванов

20. Петър Огнянов Роглев

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