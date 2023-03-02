Вижте всички кандидати за народни представители от 11 МИР Ловеч

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 11-и МИР Ловеч.

В този район ще бъдат избрани общо 4 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

ГЕРБ – СДС

1. Николай Нанков Нанков

2. Ирина Любенова Митева

3. Петко Митков Пенков

4. Иван Димитров Грънчаров

5. Любомир Стефанов Банчев

6. Иван Радославов Цветанов

7. Андриана Йорданова Младенова

8. Цветелина Цветанова Борисова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Искрен Цветославов Арабаджиев

2. Свилен Цонев Андреев

3. Виктор Василев Стойчев

4. Николай Василев Тодоров

5. Иван Романов Цветков

6. Мирослав Василев Йонков

7. Ирен Сергеева Кривошиева

8. Венко Николов Сабрутев

ДПС

1. Станислав Димитров Анастасов

2. Сурай Мустафа Велиева

3. Диян Вацов Вацов

4. Айнур Рамаданова Кехайова

5. Виолета Атанасова Ивайлова

6. Веселка Георгиева Сейкова

7. Любен Илиев Василев

8. Кадрие Иванова Иванова

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Николай Георгиев Дренчев

2. Милен Василев Белев

3. Георги Иванов Нешев

4. Марин Нинов Генов

5. Моника Петрова Петрова

6. Георги Стоянов Илиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Ирена Тодорова Анастасова

2. Минчо Стойков Казанджиев

3. Христомир Лазаров Маринов

4. Тодор Илиев Спасов

5. Мария Валентинова Николова

6. Валентина Венциславова Георгиева

7. Тодор Иванов Тодоров

8. Събчо Илиев Лалев

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Христо Цанков Стоянов

2. Орлин Иванов Димитров

3. Антон Ненков Димитров

4. Илия Милчев Христов

5. Мирослав Найденов Данов

6. Васил Маринов Василев

7. Цветомира Цветанова Ангелова

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Снежанка Райчова Траянска

2. Цветелина Николаева Георгиева

3. Биляна Станимирова Атанасова

4. Борислав Стефанов Борисов

5. Цветан Валентинов Георгиев

ЛЕВИЦАТА

1. Румен Вълов Петков

2. Йорданка Йовкова Йовева

3. Анета Иванова Първанова

4. Виктория Тодорова Кръстева

5. Симона Станиславова Стоянова-Тодорова

6. Евгени Милков Елисеев

7. Виолета Тодорова Иванова

8. Симеон Цветанов Миланов

НДСВ

1. Емил Христов Енчев

2. Христо Митков Йовчевски

3. Дочко Димитров Гърков

4. Галин Василев Василев

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Тодор Василев Йорданов

2. Валери Василев Кузев

3. Светлана Маринова Симеонова

4. Емил Пламенов Кръстев

5. Диян Любенов Станков

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Васил Христов Иванов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Владимир Нешев Царевски

2. Милен Нешев Царевски

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Румен Стоименов Ночев

2. Павел Йорданов Иванов

3. Тони Любомиров Димитров

4. Катрин Ивайлова Симеонова

5. Емил Ясенов Бошнаков

ГЛАС НАРОДЕН

1. Моника Младенова Николова

2. Иван Христов Минев

3. Нели Николаева Вълкова

4. Дончо Мончев Върбанов

5. Владислав Илиянов Тонков

6. Лидия Борисова Нинова

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Красимир Радев Александров

2. Емил Сашев Стефанов

3. Станислав Емилов Сашев

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Мирослав Владимиров Александров

2. Тони Бориславов Борисов

3. Маринос Георгиос Вассис

4. Димитринка Паскалева Александрова

5. Атанас Неделинов Атанасов

6. Божидар Петков Гидулски

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Найден Тотев Найденов

2. Ивайло Калчев Калчев

3. Силвия Данчева Калчева

МИР

1. Венцислав Йотов Василев

2. Радина Ангелова Радковска

3. Стефан Цветков Гайтанджиев

4. Веселин Цветков Филипов

5. Васил Томов Василев

6. Цветан Чиков Цветков

7. Красимир Йонков Маринов

8. Петър Петков Иванов

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Петър Димитров Магеранов

2. Илиян Иванов Пеевски

3. Иван Цанов Иванов

4. Евгения Димитрова Цолова-Милкова

5. Ивайло Стефанов Стефанов

6. Тихомир Стоев Иванов

КП ЗАЕДНО

1. Бранимир Данаилов Василев

2. Иван Велев Иванов

3. Асен Николов Караманчев

4. Атанас Енев Атанасов

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Илиян Георгиев Георгиев

2. Станка Недялкова Димитрова

3. Добромир Колев Братанов

4. Йошка Йорданова Спасова

5. Ивайло Божидаров Захариев

6. Минко Тодоров Бошнаков

7. Стефко Георгиев Вълев

8. Йордан Христов Зърков

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