Ето всички кандидати за депутати от 9 МИР Кърджали

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Вижте пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 9-и МИР Кърджали.

От този регион ще бъдат избрани общо 5 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

ГЕРБ – СДС

1. Цвета Вълчева Караянчева

2. Никола Светозаров Чанев

3. Румен Младенов Младенов

4. Музафер Шукри Ахмед

5. Мирослав Кирилов Иванов

6. Руслан Демирев Терзиев

7. Ирина Николова Чанкова

8. Фейзи Якуб Бекир

9. Цветелин Иванов Гавазов

10. Адам Драганов Персенски

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Атанас Петров Атанасов

2. Шабан Мустафа Исмаил

3. Радослав Иванов Милев

4. Стоян Петков Георгиев

5. Мустафа Мустафа Емин

6. Николай Иванов Колев

7. Борис Насков Андреев

8. Стоян Георгиев Стоянов

9. Елена Ташева Шукерска

ДПС

1. Мустафа Карадайъ

2. Елван Гюркаш

3. Байрам Байрам

4. Адлен Шевкед

5. Павлин Кръстев

6. Юсеин Ахмед

7. Сейфи Мехмедали

8. Зюлфие Ибрямова

9. Абидин Хаджимехмед

20. Илкнур Кязим

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Георги Николаев Георгиев

2. Анета Живкова Георгиева

3. Иван Йорданов Дафинкичов

4. Димитър Христов Димитров

5. Евдокия Георгиева Щерева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Жени Стайкова Николова

2. Костантина Илиева Карабоюкова

3. Марияна Делчева Ликова

4. Теодора Янчева Каракостова

5. Есен Ясенова Устренска

6. Георги Тончев Кючуков

7. Мария Тодорова Милушева

8. Венелин Емилов Башев

9. Надежда Атанасова Тодорова

10. Милен Арсениев Филипов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Григор Александров Захариев

2. Бойко Цветков Бенеков

3. Димитър Делчев Митрев

4. Йосиф Асенов Бисеров

5. Антон Олегов Масюков

6. Гюрсел Али Мустафа

7. Данаил Георгиев Петров

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Цветан Иванов Предов

2. Христинка Илийчева Иванова

3. Петър Бонев Костадинов

4. Изабел Георгиева Вранчева

5. Силвестър Живков Иванов

ЛЕВИЦАТА

1. Любомир Тодоров Халачев

2. Даниел Петров Толев

3. Ангел Ангелов Коджаманов,

4. Елена Георгиева Костова-Петкова

5. Марин Павлинов Пеев

НДСВ

1. Владимир Димчев Колев

2. Валентин Цеков Вълов

3. Атанас Стойчев Пашалиев

4. Мурад Юсеин Али

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Алпер Лютви Мехмедали

2. Живко Ташев Димитров

3. Живко Ванчев Лозев

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Славчо Славчев Панов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Колю Костадинов Крушев

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Александър Адриянов Суев

2. Мирослав Иванов Иванов

3. Атанас Ангелов Петров

4. Пламен Иванов Топчиев

5. Теменуга Якова Попова

ГЛАС НАРОДЕН

1. Веселин Дочев Белевски

2. Божидар Иванов Колев

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Едип Юрал Ереджеб

2. Стоян Димитров Бабачев

3. Петър Генов Генов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Димитър Александров Митев

2. Мюмюн Юсуф Юсуф

3. Недко Митков Недев

4. Сашо Стоянов Христов

5. Иван Николов Арнаудов

6. Теодора Стоянова Арнаудова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Димитър Маринов Петков

2. Бисер Атанасов Христов

3. Десислава Йорданова Йонова

4. Валентин Петков Желязков

МИР

1. Стоян Атанасов Узунов

2. Милен Костадинов Мирчев

3. Йордан Борисов Колев

4. Иван Пенчев Банков

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Стоян Петров Маринов

2. Велизар Борисов Флоров

3. Маргарита Найденова Младенова

КП ЗАЕДНО

1. Владимир Димитров Николов

2. Радослав Милев Кацаров

3. Полина Валтерова Тодорова

4. Михаил Емилов Груев

5. Людмила Николова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Марко Христев Петров

2. Калин Викторов Божков

3. Валерий Благоев Бръмбаров

4. Спас Цветанов Шишков

5. Иванка Стоянова Велкова

6. Ангел Георгиев Георгиев

7. Иванка Костадинова Порпулева

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