Ето всички кандидати за депутати от 6 МИР Враца

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Ето пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 6-и МИР Враца.

От този регион ще бъдат избрани общо 6 депутата.

Ето кои са номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите

ГЕРБ – СДС

1. Красен Кръстев

2. Мартин Харизанов

3. Мирослав Аспарухов

4. Цветанка Генкова

5. Гълъбин Младенов

6. Илиян Еленков

7. Татяна Спасова

8. Мартин Стойчевски

9. Яна Бецинска

10. Дамян Петров

11. Лилия Димитрова

12. Ангел Лалюв

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Деница Симеонова

2. Деян Войкин

3. Владислава Лакова

4. Кирил Кунгалов

5. Галя Илиева

6. Надежда Бачева

7. Мирена Ценова

8. Тодор Тодоров

9. Румен Христов

10. Владислав Йотов

11. Лили Михайлова

12. Петър Куленски

ДПС

1. Цветан Енчев

2. Каролина Кьолер

3. Борислав Банчев

4. Евгени Червеняшки

5. Христо Найденов

6. Николай Николов

7. Късъм Касъмов

8. Йордан Димитров

9. Бранимир Бочев

10. Стефан Ангелов

11. Мирчо Мирчев

12. Ивайло Бонков

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ивайло Папов

2. Димитър Георгиев

3. Лилиан Петков

4. Розина Банова

5. Тихомир Тодоров

6. Иво Иванов

7. Анелия Христова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Атанас Зафиров

2. Иван Г. Иванов

3. Илиана Михайлова

4. Владимир Маринов

5. Анелия Исмаил

6. Вълчо Златанов

7. Цветелина Гошова

8. Михаил Иванов

9. Пепи Туртански

10. Борис Димитров

11. Теофил Трифонов

12. Иван Д. Иванов

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Михаил Михайлов

2. Юлиян Тошев

3. Красимира Ганчева

4. Красимир Михайлов

5. Нели Тодорова

6. Иван Иванов

7. Ива Кордова

8. Десислава Бойчева

9. Пламен Додев

10. Цветелин Цветков

11. Иван Николов

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Драгомир Петров

2. Цветан Борисов

3. Иво Стефанов

4. Филип Данков

5. Даниел Михайлов

6. Нели Йотова

7. Лора Игнатова

8. Детелина Делева

9. Полина Христова

ЛЕВИЦАТА

1. Валери Жаблянов

2. Славей Григоров

3. Мариела Стоянова

4. Георги Павлов

5. Елеонора Колева

6. Маргарита Иванова

7. Антоанета Петкова

8. Галя Василева

НДСВ

1. Момчил Младенов

2. Светла Младенова

3. Венцислав Борисов

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Красимир Донов

2. Киара Иванова

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

1. Ивайло Кюпарски

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Михаил Цв. Михайлов

2. Марин Йосифов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Мариян Иванов

2. Мартин Илиев

3. Данаил Иванов

4. Тихомир Т. Тодоров

5. Петър Е. Петров

6. Адриан Суев

ГЛАС НАРОДЕН

1. Борислав Маринов

2. Радослав Гергов

3. Райна Ангелова

4. Цветан Янкуловски

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Татяна Петкова

2. Магдалена Дюлгерова

3. Иван Йорданов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Гарабед Минасян

2. Цено Велчев

3. Красимир Илиев

4. Димитър Петров

5. Марияна Тодорова

6. Ивайло Димитров

7. Данаил Дамянов

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Георги Ангелов

2. Младен Николов

3. Христо Христов

4. Тони Баждаров

МИР

1. Пресиян Павлов

2. Мирослав Маринов

3. Светлин Павлов

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Искрен Дилов

2. Димитър Господинов

3. Йонко Николов

4. Васил Георгиев

5. Стефан Георгиев

КП ЗАЕДНО

1. Иво Георгиев

2. Йордан Първанов

3. Евгения Гергова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Ивайло Любенов

2. Силвия Черганска

3. Огнян Пелов

4. Петър Пандурски

5. Ганка Михайлова

6. Милка Петрова

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