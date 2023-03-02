Ето всички кандидати за депутати от 4 МИР Велико Търново

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02 март 2023 12:33
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Ето пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 4-и МИР Велико Търново.
ГЕРБ – СДС
- Костадин Георгиев Ангелов
- Георги Петров Недев
- Димитър Стойков Николов
- Валентин Василев Точков
- Станислава Красимирова Стоянова-Асенова
- Антоанета Иванова Селенска
- Венцислав Милков Георгиев
- Димитринка Георгиева Цонкова
- Росица Генкова Генчева
- Диана Костадинова Попова
- Емил Денчев Енчев
- Стефан Иванов Бранзелов
- Николай Кирилов Теодосиев
- Георги Мартинов Тодоров
- Нелина Руменова Александрова
- Николай Димитров Колев
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- Людмила Николаева Илиева
- Йордан Ивов Терзийски
- Милен Илиев Матеев
- Дончо Иванов Бораджиев
- Соня Георгиева Будева
- Емил Бориславов Николов
- Лили Пламенова Матева- Цанкова
- Владислав Димитров Иванов
- Мавроди Евстатиев Калейнски
- Кина Николова Йорданова
- Илия Савов Илиев
- Мирослав Евелинов Хаджиев
- Милена Маринова Генчева
- Иво Димитров Дечев
- Юлия Петрова Рашкова
- Калоян Милков Янков
ДПС
- Йордан Кирилов Цонев
- Мастън Османов Мастънов
- Фатме Билялова Етемова
- Сунай Хасанов Мунков
- Синан Шукриев Пехливанов
- Алекбер Исмет Абил
- Мъстън Феимов Еминов
- Федя Зафиров Дервишев
- Атанас Дончев Бъчваров
- Бедри Юсуфов Алиев
- Андрей Иванов Илиев
- Невена Блажева Иванова
- Йонуз Мустафов Кючюков
- Санер Гюнай Узунали
- Севджан Акифова Дилекоглу
- Гюнай Мюмюнов Далоолу
ВЪЗРАЖДАНЕ
- Станислав Добринов Стоянов
- Венцислава Маринова Йорданова
- Александра Тодорова Трифонова
- Христо Добринов Гугучков
- Иван Петров Вигенин
- Иван Христов Топалов
- Светослав Симеонов Тодоров
- Георги Стефанов Харизанов
- Ивайло Парашкевов Парашкевов
- Тихомир Стефанов Цонев
- Теодор Стоянов Ников
- Венцислав Савов Узунов
- Пенчо Йорданов Пенчев
- Златка Данаилова Донева-Цанева
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
- Кристиан Иванов Вигенин
- Валентина Иванова Димова
- Цвета Тодорова Галунова
- Анелия Ангелова Димитрова
- Жулиета Даниелова Войнова
- Габриела Деянова Шилкова
- Георги Филипов Филипов
- Петко Иванов Прокопов
- Йорданка Иванова Цанева - Бянова
- Георги Йорданов Димитров
- Огнян Иванов Стоянов
- Мирослава Иванова Ганчева
- Мариян Николов Марков
- Милка Еленова Ангелова
БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- Пейчо Димитров Касъров
- Венцислав Васков Фоти
- Даниел Руменов Спасов
- Валери Георгиев Станиславов
- Христина Петкова Ганчева
- Силвия Любомирова Даскалова-Димитрова
- Радослав Тодоров Радински
- Мишо Цветанов Мишев
- Венцислав Добрев Алексиев
- Николай Ангелов Станойчев
ИМА ТАКЪВ НАРОД
- Андрей Иванов Чорбанов
- Момчил Кунчев Иванов
- Надежда Николаева Николова
- Камелия Георгиева Джанабетска
- Емилия Божинова Цветанова
- Силвия Маринова Трифонова
- Ивайло Николаев Бобев
- Алекандър Крумов Крумов
- Петър Александров Петров
- Светлозар Иванов Димитров
- Димитър Маринов Байчев
- Людмила Дианова Златанова
- Борис Кирилов Китанов
- Атанас Стоянов Иванов
- Велико Георгиев Великов
- Павлин Валентинов Павлов
ЛЕВИЦАТА
- Татяна Дончева Тотева
- Севдалина Илиева Димитрова - Енева
- Иван Филипов Иванов
- Васил Димитров Христов
- Виолета Иванова Блажева
- Николай Стефанов Петров
- Петя Тодорова Иванова
- Даниела Петрова Давидкова
- Маргарита Ганева Косева
- Марин Русев Богомилов
- Симеон Луканов Бабуров
- Антон Георгиев Семерджиев
- Емилян Николов Миланов
- Пламен Петков Христов
- Иван Николаев Събев
НДСВ
- Станимир Янков Илчев
- Михаил Валентинов Тонков
- Кристиана Петрова Иванова
- Деян Нейчев Михайлов
- Даниела Маврова Филева
- Дарина Евгениева Пенчева
КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)
- Иван Пламенов Петков
- Мирослав Илиев Евтимов
- Ваньо Евгениев Шарков
- Магдалена Стоянова Нейкова
- Иванка Велчева Събева
- Диан Тодоров Кирилов
- Боряна Василева Аврамова
- Атанас Иванов Атанасов
- Екатерина Стоянова Йорданова
- Росен Николаев Димов
“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”
- Венко Димитров Балтаджиев
- Меджит Бейсимов Курдов
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
- Милко Карамфилов Кичуков
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
- Димитър Маринов Димитров
- Тодор Веселинов Томев
- Мартин Петров Николов
- Християн Колев Ванев
- Кристиян Михайлов Иванов
- Станислав Любомиров Чотуков
- Георги Борисов Драганов
- Катрин Ангелова Милева
ГЛАС НАРОДЕН
- Даниел Сашев Пулов
- Теодора Бориславова Костова
- Иван Стоянов Куцаров
- Момчил Величков Дончев
- Светозар Венциславов Кенаров
- Йордан Георгиев Ганчев
НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- Бахредин Салиев Салиев
- Красимир Радев Александров
- Мариела Руменова Николова
- Анатолий Костадинов Костадинов
- Петър Атанасов Петров
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
- Йордан Антонов Яков
- Тодорка Тодорова Павлова
- Паола Мирославова Босева
- Малинка Ангелова Тонова-Иванова
- Албена Желева Дочева
- Николай Тодоров Божков
- Веселин Иванов Драганов
- Петя Дончева Цанева
- Гинка Бончева Якова
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
- Арлин Григоров Антонов
- Хриска Георгиева Маркова
- Христо Вачев Вачев
- Калин Валентинов Върбанов
МИР
- Мартин Петров Янев
- Росен Ганчев Андонов
- Димитър Колев Димитров
- Мирослав Христов Христов
- Петър Петков Иванов
- Тихомир Георгиев Димитров
КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО
- Мадленa Николова Пенчева-Кирчева
- Гергана Василева Никленова
- Димитър Георгиев Господинов
- Илия Боянов Бачев
- Иван Георгиев Георгиев
КП ЗАЕДНО
- Любомир Антонов Каримански
- Михаил Александров Михалев
- Ива Миткова Тодорова
- Йордан Богданов Богданов
- Маргарита Пенкова Димитрова
- Селвис Севгин Ибрахим
- Кольо Ивалинов Стратиев
- Анка Мишева Жекова
- Владимира Мирославова Михайлова
КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
- Иван Пенчев Пенчев
- Велико Добрев Великов
- Ганчо Георгиев Георгиев
- Ангел Коев Куцаров
- Пламен Йорданов Пеев
- Йото Борисов Йотов
- Бистра Маринова Кралева
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