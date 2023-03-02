Ето всички кандидати за депутати от 4 МИР Велико Търново

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Ето пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 4-и МИР Велико Търново.

ГЕРБ – СДС

Костадин Георгиев Ангелов Георги Петров Недев Димитър Стойков Николов Валентин Василев Точков Станислава Красимирова Стоянова-Асенова Антоанета Иванова Селенска Венцислав Милков Георгиев Димитринка Георгиева Цонкова Росица Генкова Генчева Диана Костадинова Попова Емил Денчев Енчев Стефан Иванов Бранзелов Николай Кирилов Теодосиев Георги Мартинов Тодоров Нелина Руменова Александрова Николай Димитров Колев

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Людмила Николаева Илиева Йордан Ивов Терзийски Милен Илиев Матеев Дончо Иванов Бораджиев Соня Георгиева Будева Емил Бориславов Николов Лили Пламенова Матева- Цанкова Владислав Димитров Иванов Мавроди Евстатиев Калейнски Кина Николова Йорданова Илия Савов Илиев Мирослав Евелинов Хаджиев Милена Маринова Генчева Иво Димитров Дечев Юлия Петрова Рашкова Калоян Милков Янков

ДПС

Йордан Кирилов Цонев Мастън Османов Мастънов Фатме Билялова Етемова Сунай Хасанов Мунков Синан Шукриев Пехливанов Алекбер Исмет Абил Мъстън Феимов Еминов Федя Зафиров Дервишев Атанас Дончев Бъчваров Бедри Юсуфов Алиев Андрей Иванов Илиев Невена Блажева Иванова Йонуз Мустафов Кючюков Санер Гюнай Узунали Севджан Акифова Дилекоглу Гюнай Мюмюнов Далоолу

ВЪЗРАЖДАНЕ

Станислав Добринов Стоянов Венцислава Маринова Йорданова Александра Тодорова Трифонова Христо Добринов Гугучков Иван Петров Вигенин Иван Христов Топалов Светослав Симеонов Тодоров Георги Стефанов Харизанов Ивайло Парашкевов Парашкевов Тихомир Стефанов Цонев Теодор Стоянов Ников Венцислав Савов Узунов Пенчо Йорданов Пенчев Златка Данаилова Донева-Цанева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кристиан Иванов Вигенин Валентина Иванова Димова Цвета Тодорова Галунова Анелия Ангелова Димитрова Жулиета Даниелова Войнова Габриела Деянова Шилкова Георги Филипов Филипов Петко Иванов Прокопов Йорданка Иванова Цанева - Бянова Георги Йорданов Димитров Огнян Иванов Стоянов Мирослава Иванова Ганчева Мариян Николов Марков Милка Еленова Ангелова

Мисия на ОССЕ ще следи изборите в България

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

Пейчо Димитров Касъров Венцислав Васков Фоти Даниел Руменов Спасов Валери Георгиев Станиславов Христина Петкова Ганчева Силвия Любомирова Даскалова-Димитрова Радослав Тодоров Радински Мишо Цветанов Мишев Венцислав Добрев Алексиев Николай Ангелов Станойчев

ИМА ТАКЪВ НАРОД

Андрей Иванов Чорбанов Момчил Кунчев Иванов Надежда Николаева Николова Камелия Георгиева Джанабетска Емилия Божинова Цветанова Силвия Маринова Трифонова Ивайло Николаев Бобев Алекандър Крумов Крумов Петър Александров Петров Светлозар Иванов Димитров Димитър Маринов Байчев Людмила Дианова Златанова Борис Кирилов Китанов Атанас Стоянов Иванов Велико Георгиев Великов Павлин Валентинов Павлов

ЛЕВИЦАТА

Татяна Дончева Тотева Севдалина Илиева Димитрова - Енева Иван Филипов Иванов Васил Димитров Христов Виолета Иванова Блажева Николай Стефанов Петров Петя Тодорова Иванова Даниела Петрова Давидкова Маргарита Ганева Косева Марин Русев Богомилов Симеон Луканов Бабуров Антон Георгиев Семерджиев Емилян Николов Миланов Пламен Петков Христов Иван Николаев Събев

НДСВ

Станимир Янков Илчев Михаил Валентинов Тонков Кристиана Петрова Иванова Деян Нейчев Михайлов Даниела Маврова Филева Дарина Евгениева Пенчева

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

Иван Пламенов Петков Мирослав Илиев Евтимов Ваньо Евгениев Шарков Магдалена Стоянова Нейкова Иванка Велчева Събева Диан Тодоров Кирилов Боряна Василева Аврамова Атанас Иванов Атанасов Екатерина Стоянова Йорданова Росен Николаев Димов

“БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

Венко Димитров Балтаджиев Меджит Бейсимов Курдов

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

Милко Карамфилов Кичуков

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

Димитър Маринов Димитров Тодор Веселинов Томев Мартин Петров Николов Християн Колев Ванев Кристиян Михайлов Иванов Станислав Любомиров Чотуков Георги Борисов Драганов Катрин Ангелова Милева

ГЛАС НАРОДЕН

Даниел Сашев Пулов Теодора Бориславова Костова Иван Стоянов Куцаров Момчил Величков Дончев Светозар Венциславов Кенаров Йордан Георгиев Ганчев

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

Бахредин Салиев Салиев Красимир Радев Александров Мариела Руменова Николова Анатолий Костадинов Костадинов Петър Атанасов Петров

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

Йордан Антонов Яков Тодорка Тодорова Павлова Паола Мирославова Босева Малинка Ангелова Тонова-Иванова Албена Желева Дочева Николай Тодоров Божков Веселин Иванов Драганов Петя Дончева Цанева Гинка Бончева Якова

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

Арлин Григоров Антонов Хриска Георгиева Маркова Христо Вачев Вачев Калин Валентинов Върбанов

МИР

Мартин Петров Янев Росен Ганчев Андонов Димитър Колев Димитров Мирослав Христов Христов Петър Петков Иванов Тихомир Георгиев Димитров

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

Мадленa Николова Пенчева-Кирчева Гергана Василева Никленова Димитър Георгиев Господинов Илия Боянов Бачев Иван Георгиев Георгиев

КП ЗАЕДНО

Любомир Антонов Каримански Михаил Александров Михалев Ива Миткова Тодорова Йордан Богданов Богданов Маргарита Пенкова Димитрова Селвис Севгин Ибрахим Кольо Ивалинов Стратиев Анка Мишева Жекова Владимира Мирославова Михайлова

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

Иван Пенчев Пенчев Велико Добрев Великов Ганчо Георгиев Георгиев Ангел Коев Куцаров Пламен Йорданов Пеев Йото Борисов Йотов Бистра Маринова Кралева

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