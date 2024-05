"Параходство БМФ" получи третия си за тази година 45 000-тонен кораб

© Параходство БМФ

„Параходство БМФ“ АД получи третия за 2024 г. 45 000-тонен кораб за насипни товари. Флагът на „Трапезица“ бе вдигнат на 30 юни 2024 г. в корабостроителницата Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co. Ltd. Кръстница на плавателния съд, който е вторият в историята на компанията с това име, е г-жа Дани Домусчиева.

Събитието се случва 20 години след приемането на първия „Трапезица“ във флотилията бълкери.

В рамките на тази година „Параходство БМФ“ получи още два 45 000-тонни кораба – „Родина“ и „България“.

Капитан на новия „Трапезица“ е к.д.п. Иван Гатев – корабоводител с 10-годишен стаж на мостика. Главен механик е инж. Димитър Стефанов, доказал своя професионализъм при експлоатацията на този клас кораби.

„Трапезица“ е деветият от серията 45 000-тонни кораби от серията „Плана“, в която са още „Миджур“, „Бузлуджа“, „Мальовица“, „Милин камък“, „Околчица“, „Родина“ и „България“. През лятото на тази година предстои получаването на десетия кораб от тази серия, който ще носи името „Царевец“.

Това е още едно категорично потвърждение за успешната реализация на програмата на „Параходство БМФ“ за обновление на корабния парк с цел отстояване и разширяване на завоюваните позиции на международния фрахтов пазар, казват от компанията.

Първият „Трапезица“ е 21 500-тонен кораб за масови товари, построен във Варна. Кръстен е от дъщерята на футболната ни легенда Трифон Иванов – Марияна. Под командването на к.д.п. Страхил Иванов през 2005 г. корабът прави околосветска обиколка, като посещава всички континенти с изключение на Антарктида. Изведен е от състава на Параходството на 17 май 2021 г., когато е продаден на друга шипингова компания.

