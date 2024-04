Кариерен форум се състоя във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски"

© Facebook/Факултет по журналистика и масова комуник

Във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет (СУ) ''Св. Климент Охридски'' се състоя кариерен форум, на който пред студентите бяха представени възможностите за развитие в компании, занимаващи се с медийни изследвания, съобщават от висшето училище.

Сред участниците бяха A Data Pro, Commetric, InsightsHQ, NineStars, pressrelations, Ruepoint, които са членове на световната индустриална асоциация AMEC International (International Association for Measurement and Evaluation of Communication).

Събитието откри доц. д-р Мила Серафимова, функционален заместник-декан по университетско сътрудничество и партньорство с неправителствени и бизнес организации, и ръководител на Кариерния център на ФЖМК. Тя приветства студентите в Аула Магна. Д-р Мая Колева, директор в международния борд на директорите на браншовата организация АМЕС International, представи участниците в кариерния форум и програмата на събитието.

В приветствено видеопослание към студентите Джoна Бърк, глобален управляващ директор на AMEC, говори за възможностите, представени на форума.

Райна Де Ланге, представител на борда на директорите на AMEC International и основател на InsightsHQ, разказа за мисията за създаване на добрите практики и начина за измерване на ефективността на комуникациите в съвременната дигитална среда.

Христина Петрова от британската компания Commetic, която завършва специалност “Връзки с обществеността“ във ФЖМК, в своята презентация показа в действие как се прилага рамката на АМЕС.

Димитър Митрев от NineStars обърна внимание на проблемите с ребрандирането и ключовата роля на медия мониторинга в превенцията на кризи в ПР.

Тодор Киряков и Девора Коцева от A Data Pro обърнаха внимание на дезинформацията и върху това как може да се проследи нейното разпространение, и да се измери нейното влияние върху обществото на основата на конкретни казуси, съобщават организаторите на кариерния форум.

Искрен Лилов от Ruepoint представи професионален опит, свързан с това как институциите в Европейския съюз следят новинарския поток в страните членки и разказа как анализът на комуникациите им обединява дейности, типични и за журналистите, и за ПР-те.

Последният панелист Ива Николова от pressrelations акцентира върху употребата на изкуствения интелект в медийния мониторинг и анализ, регулацията и етичните измерения.

След дискусията студентите бяха поканени на среща с представителите на компаниите, като обсъдиха възможностите за стаж и работа.

През последните години Факултетът по журналистика и масова комуникация предоставя възможности за редовни срещи на студентите с представителите на бизнеса, като стремежът е академичното образование да бъде в синхрон с нуждите на работодателите.

Превръщането на знанията в умения и прилагането им в практиката е възможно в сътрудничество с индустрията, чиято подкрепа, чрез стажантските програми, е решаваща за реализацията и кариерното развитие на студентите, допълват от СУ.

