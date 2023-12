Изследване: Качеството на хотелските услуги в България се подобрява през 2023 г.

© Novini.bg/ Canva

С 1,5 пункта - от 70 до 71,5, е нараснал през 2023 г. среднопретегленият индекс HotScore, който измерва потребителското удовлетворение на туристите в България. Това сочат резултатите от изследване на Хотелския форум, което за втора поредна година измерва качеството на хотелските услуги в страната, съобщиха от форума. Макар и малък, ръстът е окуражаващ, защото показва, че в първата година, през която хотелите са работили без пандемични ограничения, те успяват да запазят и дори повишат нивото на услугата, която предлагат, коментират авторите на изследването.

То обхваща периода декември 2022 г. - декември 2023 г. и в него са включени хотели, които разполагат с 20 и повече стаи и категоризация три, четири и пет звезди - общо над 1200 хотела от цяла България.

Чужденците запълват хотелите 4 и 5 звезди у нас

Представянето на хотелите в големите международни платформи

Хотелският бизнес е един от малкото, в които качеството на услугата може да бъде прецизно измерено, се посочва в изследването, където се допълва, че обективен критерий за това са оценките и отзивите, които гостите на хотелите оставят в различните платформи за резервации, като Booking.com, Google, Tripadvisor, Expedia и други.

В края на миналата година Хотелският форум създаде индекс, който чрез алгоритми изчислява качеството при всеки отделен хотел – HotScore™ (Hotel Score), напомнят от форума. За съставянето на индекса само през тази година са събрани и анализирани над 500 000 потребителски оценки за повече от 1200 три-, четири- и петзвездни хотела, с 20 и повече стаи.

За да изведе крайния HotScore, алгоритъмът отчита също:

· Категорията на хотела – туристите имат различни очаквания за престоя си в един 3-звезден и един 5-звезден хотел;

· Брой коментари – за хотел с 1500 оценки е по-трудно да постигне и поддържа висок HotScore, в сравнение с хотел с 200 оценки;

· Брой стаи – управлението на хотел с 400 стаи е значително по-сложно от управлението на хотел с 40 стаи.

· Няколко други фактора, които гарантират максимална обективност на оценката.

Изследваните 1200 хотела разполагат с капацитет от общо 110 000 стаи или средно по около 90 стаи за всеки от категоризираните с 3, 4 и 5 звезди хотели в България. Около половината от всички изследвани хотели са морски, една четвърт са градски, а с по около 10 на сто дял са планинските, спа и "други ваканционни", в които влизат хотелите в близост до природни и исторически забележителности.

Анализът сочи, че общият брой потребителски оценки през 2023 г. нараства с около 15 на сто спрямо миналата година, което, заедно с ръста на среднопретегления HotScore, е доказателство, че качеството на хотелската услуга в страната също нараства като цяло, посочват авторите на изследването.

В светлините на прожекторите

100-те хотела, постигнали най-висок индекс HotScore през годината, ще бъдат включени в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2023 и отличени на специална гала церемония, която ще се състои на 18 януари 2024 г. в Централния военен клуб в София.

На церемонията ще бъдат отличени и най-добрите хотели в отделните категории:

· TOP 10 Best Five-Star City Hotels;

· TOP 10 Best Four-Star City Hotels;

· TOP 10 Best Three-Star City Hotels;

· TOP 10 Best Five-Star Spa Hotels;

· TOP 10 Best Four-Star Spa Hotels;

· TOP 10 Best Three-Star Spa Hotels;

· TOP 10 Best Five-Star Seaside Hotels;

· TOP 10 Best Four-Star Seaside Hotels;

· TOP 10 Best Three-Star Seaside Hotels;

· TOP 10 Best Five-Star Mountain Hotels;

· TOP 10 Best Four-Star Mountain Hotels;

· TOP 10 Best Three-Star Mountain Hotels;

· TOP 10 Best Four-Star Leisure Hotels;

· TOP 10 Best Three-Star Leisure Hotels.

Изчисляването на индекса HotScore, както и включването в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2023 и категориите TOP 10, е безплатно за хотелите, посочват от Хотелския форум. Индексът HotScore и рейтингът TOP 100 Best Hotels in Bulgaria 2023 се подготвят с подкрепата на Министерството на туризма.

Последвайте канала на

0









Копирано