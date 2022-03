Кристалина Георгиева предположи, че войната ще предизвика глобална рецесия

Войната в Украйна ще се усети в цялата световна икономика, особено в най-бедните страни, каза председателят на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева Кристалина Иванова Георгиева е родена на 13 август 1953 година в София. Средното си образование в интервю за CBS, цитирано от Би Ти Ви.

Въпреки че МВФ ще понижи предишната си икономическа прогноза за глобален растеж от 4,4 процента, Георгиева изказа предположение, че войната ще предизвика глобална рецесия. Родената в България шефка на МВФ добави, че въпреки всичко очаква силен растеж в Съединените щати, които вече са започнали да се възстановят от пандемията.

Най-голямото въздействие, което войната ще има, ще бъде в повишаването на инфлацията и цените на суровините. Най-сериозният ефект вероятно ще се почувства в по-бедните страни, които вече бяха икономически тежко засегнати от Covid-19 и тези, които разчитат на внос на пшеница и царевица от Русия и Украйна. Заедно двете страни представляват повече от една четвърт от световния износ на пшеница и приблизително 15 процента от търговията с царевица, според Федерацията на Американското земеделско бюро.

„Много просто послание: Войната в Украйна - означава глад в Африка“, обясни Георгиева.

По-високите цени на храните и енергията ще повишат глобалната инфлация, налагайки деликатен баланс за централните банки по света, които вече се опитват да се възстановят от пандемията.

„Как ще се калибрират между борбата с инфлацията и това да не хвърлят студена вода върху възстановяването ще бъде изключително трудна задача“, каза Георгиева.

Във връзка с позицията на Китай относно войната в Украйна тя коментира, че продължителните последици от пандемията могат също да повлияят на реакцията на Китай спрямо войната. „Много, много вероятно е те да бъдат концентрирани върху защитата на способността си да „инжектират“ ресурси в собствената си икономика, срещу защитата на 150 милиарда долара, които търгуват с Русия“, каза Георгиева.

