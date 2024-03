Министър Зарица Динкова ще открие българския павилион на най-голямото международно туристическо изложение в света

© Булфото (архив)

България ще участва в най-голямото международно туристическо изложение в света Internationale Tourismus - Börse /ITB/ - Берлин, Германия, което стартира утре – 5 и ще продължи до 7 март 2024 г., съобщиха от министерството на туризма.

На него страната ни ще бъде представена от 35 български туристически фирми и 9 общински администрации, които ще имат възможност да се представят и да осъществят бизнес контакти като провеждат срещи в специално проектирани и брандирани индивидуални работни места.

Българският щанд ще бъде открит лично от министъра на туризма Зарица Динкова Зарица Динкова е заместник-министър на външните работи на Република България с ресор.

Тази година благодарение на усилията на екипа на министър Динкова страната ни отново заема централно място на най-голямото туристическа изложение в зала 3.2., а щандът на България се разполага на площ от 500 кв.м.

Сред участниците на българския щанд са: „Тандем Травел“ ООД, „МПМ Хотелс“ ООД, „Травел Стайл“ ООД, „Аватар Тур“ ООД, „СЛР ХОЛИДЕЙ - СЪРВИЗ“ ЕООД, „Албена“ АД, „Уърлд Синерджи Травъл България“ ООД, „Екседо Травъл“ ЕООД, „Танчев и Ко“ ООД, „Роззи Травел“ ЕООД, „Бояна – МГ“ ЕООД, „Улпия Турс“ ООД, „Рила Травел“ ЕООД, „ДМ Травел“ ООД, „Пи Груп Пловдив“ ЕООД, „Мега – Т“ ЕООД, „Клуб Магелан“ ООД, „Холидей Шоп“ ООД, „Дестинейшън туристик сървисис“ ООД, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, Туристическа агенция „Солвекс“ ЕООД, „СОФ Кънект“ АД, „Съни Травел“ ЕООД, „Сън Сприй Холидейз“ ЕООД, „Мото-Пфое“ ЕООД, „Царевград Търнов“ ЕООД, „Аполо Турист Сървиз“ ЕООД, „Бохемия“ ООД, „Булимпекс“ АД, „Авиокомпания България Еър“ АД, „Ортанна“ ЕООД, „Хотелско мениджърска компания“ ЕООД, „Уърлд травел кансълтанси“ ООД, „ТРАВЪЛ ТАЙМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „Пенгуин Травъл“ ООД.

И общините Варна, Созопол, Банско, Стара Загора, Кюстендил, Самоков, Столична Община ОП Туризъм и Поморие.

Визията на представителния български щанд ще бъде изключително атрактивна и модерна. В нея се вплетени емблематични кътчета от страната, които в комбинация със специално музикално оформление, ще допринесат за утвърждаването на България като сигурна, спокойна, модерна, устойчива и конкурентоспособна европейска туристическа дестинация.

Традиционно, събитието, което през тази година се провежда под мотото "Pioneer the Transition in Travel & Tourism. Together.", ще бъде отразено от хиляди журналисти, телевизионни екипи, блогъри и влогъри от цял свят.

На ITB Convention пък ще бъдат представени специални доклади за глобалните тенденции от водещи експерти и топлектори. Те ще споделят своя опит и ще предоставят насоки за най-добрите практики за пътуване, маркетинг и продажби и устойчивост.

Министър Динкова: Готови сме да привличаме повече китайски туристи

