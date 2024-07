Adidas разкара Бела Хадид от своя реклама заради пропалестинските ѝ позиции

Германската компания за спортни стоки „Адидас“ съобщи, че се отказва от услугите на топмодела Бела Хадид, която бе избрана за лице на рекламната им кампания за ретро маратонки, посветени на Олимпийските игри в Мюнхен от 1972 г.

Решението на компанията е по повод пропалестинските ѝ позиция в конфликта с Израел, което според мнозина нейни последователи е нормално, предвид факта, че бащата на Хадид е именно палестинец.

От своя страна еврейската държава директно обвини „Адидас“ в избора им на рекламно лице, изтъквайки, че Хадид е враждебно настроена спрямо Израел и припомни, че на въпросната Олимпиада в Мюнхен са били убили 11 израелски спортисти от палестински терористи.

Смъртни заплахи заляха семейство Хадид след подкрепата им за Палестина

От „Адидас“ впоследствие поднесоха своите извинения и допълниха, че „ще преразгледат“ решението си.

Осъзнаваме връзките с трагични исторически събития – дори и те да не са били умишлени – и се извиняваме за всяко причинено неудобство и болка, се казва в изявление на „Адидас“.

Бела Хадид е гласен поддръжник на палестинския народ и по-рано през годината, заедно със своята сестра Джиджи Хадид, дариха 1 млн. долара на палестински организации в ивицата Газа, припомня BBC.

По информация на международни медии Хадид води консултации с адвокати за възможността да заведе дело срещу германския спортен гигант заради едностранно прекратения договор.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.



Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.



Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd