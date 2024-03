В неотдавнашни дискусии в социалните мрежи Едуард Сноудън намекна за значителни развития в сектора на криптовалутите през 2024 г.

Спекулациите предполагат, че национално правителство може тайно да навлезе на пазара на Биткойн чрез значителни покупки. Това предизвика дебати сред финансовите и технологичните общности относно прозренията на Сноудън за неприкосновеността на личния живот, сигурността и правителствените действия.

Prediction: A national government will be revealed this year to have been buying Bitcoin—the modern replacement for monetary gold—without having disclosed that fact publicly.