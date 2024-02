Крипто анализаторите прогнозират подем на Биткойн преди халвинга

© Bing Image Creator

Профилът, действащ с името Rekt Capital, привлече вниманието заради своите виждания, споделени в социалната медийна платформа X.

Според предоставения анализ Биткойн може да е на крачка от началото на значително възходящо движение, познато като рали преди халвинга.

#BTC



If history is any indication then Bitcoin should begin its Pre-Halving Rally as soon as next week$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/zfQJqsVXsL — Rekt Capital (@rektcapital) February 5, 2024

Rekt Capital основава тази прогноза на исторически данни за събитията, свързани с BTC халвинга, по време на които добива на нови токени за миньорите се намалява на половина. Това редуциране обикновено предизвиква поредица от етапи в ценовото действие на валутата, а със следващия халвинг, насрочен за април, Rekt Capital предполага, че в момента Биткойн преминава от фаза на корекция към фаза на очаквано рали.

Експертът посочва, че ако историческите модели се окажат верни, ралито преди халвинга може да започне през следващата седмица. Анализът включва и графика, която очертава потенциалните ценови движения, като предполага период на повторно натрупване след ралито преди халвинга, преди Биткойн да навлезе във фаза на бързо покачване, което потенциално може да надхвърли 90,000 долара.

Анализаторът отбелязва и скорошните опити на Биткойн да пробие нива на съпротива, конкретно около 43,786 долара, след като през предходните седмици се сблъска с отхвърляне от по-високи диапазони. Въпреки тези неуспехи анализаторът наблюдава признаци на устойчивост в настоящото пазарно поведение на BTC, пише kriptonovini.com.

#BTC



Rejected from the Range High (red) last week, forming an upside wick & a new Lower High



However, despite last week's RH rejection, $BTC is attempting to revisit the RH this week



If this strength persists, one could think the RH resistance is weakening#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/zJtyZ8CN0C — Rekt Capital (@rektcapital) February 5, 2024

Освен това Rekt Capital подчертава, че в Биткойн се изгражда бичи импулс, за което свидетелства преминаването на индекса на относителната сила (RSI) над ключова линия на съпротива на седмичната графика. Това развитие противоречи на по-ранните опасения за меча дивергенция, при която RSI се движи в низходяща посока, докато цената на актива продължава да се покачва, сигнализирайки за потенциален обрат.

#BTC



#BTC



A Weekly Close like this would position the RSI to break its downtrend (red) and invalidate the Bearish Divergence



However, Bitcoin's price action would still remain inside its Weekly Range$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/XzmZtvkxnn — Rekt Capital (@rektcapital) February 3, 2024

