Крипто анализатор отправя предупреждение за Етериум (ETH) – какво да очакваме?

Вниманието на Rager е насочено към внимателно наблюдение на представянето на Етериум спрямо Биткойн (ETH/BTC) чрез анализ на графиките.

Анализирайки ситуацията, Rager посочва, че двойката ETH/BTC продължава да показва продължителна низходяща тенденция, като в началото на този месец наблюдава само мимолетни признаци на възстановяване.

Той отбелязва: “С изключение на кратък тридневен подем в началото на януари, представянето на ETH спрямо BTC не е благоприятно за значителен период от време. Низходящата тенденция се запазва, освен ако Етериум не демонстрира устойчивост – ситуация, която не е подпомогната от забавянето на одобрението на спот ETF.”

През предходната седмица Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) реши да отложи решението си по искането на Grayscale да преобразува своя Етериум тръст (ETHE) в ETF. Подобни действия са предприети и в отговор на заявлението на фондовата борса Nasdaq за листване и търговия на iShares Етериум тръста на BlackRock

Въпреки краткосрочните опасения, Rager поддържа положителна дългосрочна перспектива за пазарите на криптовалути, като предвижда траектория, в която крипто активите ще достигнат по-високи оценки и ще навлязат във фаза, която той описва като относително стабилна, надхвърляща настоящите пазарни сътресения.

Обсъждайки потенциалната промяна, анализаторът подчерта, че фокусът вероятно ще се премести от конвенционалните “крипто игри” към сферата на висококачествения гейминг в рамките на крипто пространството. Очаква се появата на влиятелни игри да оформи този пазар и индустрия. Все още не всички тези игри не са се появили на пазара, но тяхната премиера е неизбежна през 2024 г.

