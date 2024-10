За трета година JTI България реализира вътрешен проект, комбиниращ лични предизвикателства за служителите и благотворителност

© JTI

За трета поредна година JTI България реализира своя проект, насочен към подобряване на физическото и менталното състояние на своите служители. За втора поредна година тези инициативи включват и благотворителен елемент. Тазгодишното издание, озаглавено "Our Way. Go Further.", продължава успеха на предишната инициатива "Движи се. Виж. Помогни.", като отново обединява ангажимента на компанията към здравето и благополучието на служителите със социална отговорност - в подкрепа на кариерния център за хора с увреждания Jamba.

Проектът "Our Way. Go Further.“, който се проведе през лятото на 2024 г., включи иновативен елемент, който позволи на служителите да си поставят индивидуални предизвикателства, излизащи извън рамките на традиционните физически активности. Участниците имаха пълна свобода в избора си на предизвикателства – от готвене и четене на книги до уроци по танци и поставяне на къщички за птици. Така те не само подобряваха своите физически способности, но и насърчаваха личностното си развитие. Всяко тяхно усилие допринасяше към общата цел – спечелените точки от извършените от служителите активности се преобразуваха във финансова подкрепа за Jamba.

Програмата „Our Way. Go Further.“ обедини служители на JTI България за период от 84 дни (10 юни – 1 септември). Участниците изпълниха и 17 лични предизвикателства, като трима от тях преминаха границата от 1 милион крачки, а някои изкачиха всички върхове с височина над 2000 метра във Витоша за 24 часа.

През тази година проектът имаше за цел и да популяризира сред служителите новите корпоративни поведения на компанията, свързани с отборна работа, мисъл за бъдещето, споделяне на радост в екипите и други.

„Тази година решихме да дадем на нашите служители повече свобода и възможности за лични предизвикателства – да прекрачат собствените си граници, както физически, така и в съзнанието си. Опитваме се да намерим перфектната комбинация от личностно развитие, физическа активност, забавление и социална отговорност. Гордеем се с това, че всяка спечелена точка подпомага каузата на Jamba,“ сподели Косара Иванова-Крендева, мениджър „Хора и организационна култура“ в JTI България.

Миналогодишното издание на проекта, което премина под мотото „Движи се. Виж. Помогни.“ бе отличено с наградата за "Най-добър HR проект на малко/средно предприятие" от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Престижното отличие бе връчено на официална церемония през април 2024 г., подчертавайки успеха на инициативата, която съчетава ангажимента към физическото здраве на служителите с благотворителна подкрепа за Jamba. Проектът бе признат за своя иновативен подход и положително въздействие върху служителите и общността.

