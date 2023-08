Девалвация на аржентинската валута след шокиращия вот на президентските избори: Над 350 песос за 1 долар

Аржентинската централна банка ще повиши основната лихва до 118 от 97 на сто, съобщи официален източник, след "шокиращите" резултати от първичните избори провели се в страната в края на миналата седмица, предаде Ройтерс.

Очаква се валутата на страната да бъде девалвирана до 350 песос за долар, е посочил още източникът.

Неделният първичен вот, който се разглежда като важен показател за предстоящите президентски избори, бе спечелен от десния либертарианец Хавиер Милей, който иска силно да ограничи ролята или да премахне централната банка и да доларизира икономиката, с около 30 на сто от гласовете.

Изненада в Аржентина: Поддръжникът на биткойн Хавиер Милей с най-много гласове на първичните президентски избори

Песото се срина с около 18 на сто в сутрешната търговия до едва над 350 песос за долар и според източника обменният курс ще бъде фиксиран на това равнище до президентския вот през октомври.

Изборният резултат е остър упрек към лявоцентристката перонистка коалиция и основния консервативен опозиционен блок "Заедно за промяна" при инфлация от 116% и разходи за живот, поради които 40% от населението живее в бедност. Третата най-голяма икономика в Латинска Америка се бори с тежка икономическа криза с главоломна инфлация и понижени резерви на централната банка, пише dir.bg.

