"Блумбърг": Несравним икономически растеж в Гърция

Икономическият растеж на Гърция от 2019 г. насам изпреварва големите икономики, посочва агенция „Блумбърг“, цитирана от АНА-МПА.

"Блумбърг" отбелязва, че „Grexit“ е бил предотвратен с възстановяването на гръцката икономика. По данни, събрани от „Блумбърг“, от 2019 г., когато в длъжност встъпи правителството на Кириакос Мицотакис, досега, брутният вътрешен продукт на глава от населението е нараснал със 7 процента в сравнение с други страни като Германия (1 процент), Франция (1 процент), Италия (1 процент), САЩ (4 процента) и Великобритания (1 процент).

Цените на апартаментите в Гърция са се увеличили с близо 12% през 2022 г.

Необслужените кредити са намалели до 6,8 процента от общия размер на кредитите спрямо 47 процента през 2017 г., когато те са били в най-ниската си точка, посочва агенцията, предаде БТА.

Публикацията на "Блумбърг" бе коментирана и от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, който посочи в Туитър, че скоро ще има още добри новини за гръцката икономика.

Greece’s GDP expansion "outpacing major economies" since 2019 and an NPL’s reduction rate "unsurpassed by the banking industry anywhere, according to data compiled by Bloomberg".



