Пощенска банка отчита ръст от 40% в обема на онлайн покупките с дебитни и кредитни карти през 2022 г.

Безналичните разплащания продължават своята възходяща тенденция, това показват последните данни на Пощенска банка за потребителските навици при пазаруване през 2022 г. Анализът на институцията потвърждава, че хората все повече предпочитат да използват картите си при плащане на стоки и услуги, вместо пари в брой, като делът на покупките спрямо тегленията на пари в брой с дебитни карти се увеличава с 14%. През последните 12 месеца общият обем на онлайн покупките, които клиентите на кредитната институция са извършили със своите дебитни и кредитни карти, бележи впечатляващ ръст от 40%.

Данните на Пощенска банка сочат още, че в резултат на активния социален живот и желанието за повече забавления след пандемията, клиентите са използвали още по-интензивно своите кредитни карти за развлечения, посещения в ресторанти и други забавления през свободното време – делът на тези плащания се увеличава с 23% спрямо 2021 г. Нараства интересът и към разплащанията с дигиталния портфейл ONE wallet by Postbank, благодарение на бързината и удобството, които приложението осигурява. Плащането с ONE wallet е бързо, само с доближаване на мобилния телефон до ПОС терминала, без необходимост от картова пластика или въвеждане на ПИН код на картата. През 2022 г. обемът на покупките, направени с дигитализирана в мобилния портфейл дебитна или кредитна карта, достига 80 млн. лева. Само за една година броят трансакции с дигитализирани карти се е увеличил петорно, а броят потребители на ONE wallet by Postbank – повече от 2 пъти.

Използването на кредитни карти става все по-популярно сред потребителите не само заради удобството, бързината и сигурността, но и благодарение на множеството допълнителни предимства, които носят на притежателите си. С кредитните карти на Пощенска банка клиентите получават дълъг безлихвен гратисен период, безплатна застраховка при пътуване в чужбина, редица привилегии при пътуване за някои видове карти, както и награди до 1 000 лв. годишно по програмата за лоялност MyRewards (Моите награди). Данните от анализа на Пощенска банка отбелязват ръст от 41% при обема покупки с дебитни и кредитни карти, което показва, че потребителите оценяват високо предимствата и сигурността на разплащанията с карти, както и целенасочените инициативи, които институцията реализира с цел насърчаване използването им – отстъпки при определени търговци, разсрочване на покупки и регулярни кампании с атрактивни награди. Чувствително нараства и делът на стойността на покупките в чужбина с кредитни карти, като увеличението е почти 80% на годишна база и делът им достига 36%.

Друг факт от статистиката на кредитната институция е, че покупките, направени в големите вериги супермаркети и хранителни магазини, запазват най-голям дял в общия обем покупки с карти, като за 2022 година той е 30%. Особено активно клиентите на банката са използвали своите карти и на места, на които са имали възможност да се забавляват и да прекарват приятно свободното си време, посещавайки ресторанти, заведения и барове, като делът на броя трансакции в тези обекти нараства от 10% на 12% при дебитни карти и съответно от 13% на 16% при кредитни карти спрямо данните за 2021 г.

Затвърждава се тенденцията потребителите все по-често да използват своите дебитни и кредитни карти при заплащането на битовите си сметки онлайн. Удобството на този начин на плащане е безспорно, а през дигиталното и мобилно банкиране на банката то е и безплатно при използване на кредитна карта, а като бонус клиентите събират и точки по програмата за лоялност „Моите награди“.

Анализът на банката отчита още, че средната възраст на клиентите, пазаруващи онлайн, е 40 години, като 52% от потребителите са мъже, а 48% са жени. Голяма част от картодържателите, които използват най-активно своите карти за разплащания, са концентрирани предимно в големите градове, както следва – София с 49%, Пловдив със 7%, Варна със 7%, Бургас с 4% и Русе с 2%.

„За поредна година обобщените ни данни потвърждават световните тенденции в потребителските навици и на българския пазар. За 2022 година отчитаме изключителен ръст на клиентите, които активно са използвали своите карти на ежедневна база и са заложили изцяло на удобствата и ползите, които получават с тях. С нарастващия интерес към безконтактните разплащания, дигиталните модели на банкиране и предпочитанието към стилни и модерни дизайни на физическите пластики на банковите карти, в Пощенска банка продължаваме да въвеждаме иновации при разплащанията, за да отговорим на новите очаквания на потребителите. През изминалата 2022 година разработихме иновативен дизайн за своите дебитни карти. Предложихме и по-дълга валидност на пластиките от 3 на 5 години в унисон с нашата ESG политика, което едновременно спестява времето на нашите клиенти, но и значителни ресурси в природата. Опцията за дигитално подписване на документи за издаване на карти също оказа благоприятно въздействие върху цялостната статистика. Разширяването на мрежата ни от клонове с възможността за моментно издаване на карти донесе добавена стойност и беше припозната веднага като по-добрата алтернатива от клиентите“, коментират от Пощенска банка.

Стратегията за дигитализация и предлагане на устойчиви финансови решения на Пощенска банка през изминалата година постави специален фокус и върху иновативния мобилен портфейл ONE wallet by Postbank, който вече е достъпен и за потребители, които не са клиенти на банката. Освен безконтактно плащане с мобилен телефон, приложението предлага редица полезни функционалности. При регистрация в апликацията се издава напълно безплатна дигитална карта, която е най-екологичният платежен инструмент, тъй като не се произвежда физическа пластика, което спестява логистиката, както и отпечатването на допълнителни документи, свързани с нея. Потребителите могат също да правят преводи към сметки в страната и да управляват всички карти, издадени от банката – блокиране/отблокиране, ограничаване на покупки, тегления или онлайн плащания, както и на използването на картата в определени региони. Апликацията дава сигурност на клиентите и удобството сами да контролират картите си, безплатно и без необходимост от посещение на банков офис или обаждане в Кол центъра.

През 2022 година първата в България метална кредитна карта Mastercard UNIVERSE, издадена от Пощенска банка – спечели престижно отличие в миналогодишното издание на конкурса Elan Awards 2021 към Международната асоциация на производителите на карти (ICMA). Наградата е в категорията Environmentally Friendly Cards/ „Екологични карти“ и е признание за иновациите в дизайна, екологичния подход и ангажимент на институцията при създаването на специалното платежно средство от ново поколение. Този единствен по рода си продукт в портфолиото на Пощенска банка се радва на силен интерес и само за две години от излизането му на пазара, институцията вече има над 50% дял в сегмента на най-високия клас банкови карти в страната.

Пощенска банка разполага с богато портфолио от модерни и иновативни продукти и услуги, които дават добавена стойност на клиентите. Те са част от дългосрочната ѝ стратегия за развитие на дигитални решения и иновативни канали на банкиране за удобство на потребителите. Повече информация за цялата гама от финансови решения, може да бъде открита на www.postbank.bg, както и във всеки един от центровете на банката в страната.

