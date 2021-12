Dentsu България с финалист в международните награди Female Frontiers Awards

©

Ивана Попова, един от младите таланти на Dentsu България стана финалист за наградата „Rising to the Top“ на международните Female Frontiers Awards 2021. Ежегодните отличия на една от най-уважаваните иституции в маркетинговата индустрия - списание Campaign – покриват представители от Европа, Близкия Изток и Африка. Категорията, в която е избрана Попова, е „Издигане на върха – маркетинг“.

Българката Ивана Попова работи като Content мениджър в направлението за крейтив услуги на мрежата на dentsu в България. Тя е активен играч, който използва позицията си в компанията, за да подпомага една от основните й ценности - „Да бъдем сила за доброто“. Тя е движеща сила зад програмата на dentsu за развитие на потенциала на учениците - The Code, чиято основна цел е да подготви учениците в прогимназиален и гимназиален курс за възможностите на дигиталната икономика. Нейните усилия са възнаградени през 2021 г., когато организацията B2B награждава The Code със злато в категорията за най-добра зелена образователна инициатива на годината.

В свободното си време Ивана е основен участник в развитието на местния клон на световната отганизация Global Shapers Community, младежката ръка на Световния икономически форум. Една от големите й страстите, с които се гордее е работата й в борбата за медийната грамотност.

Включването на Ивана в списъка с наградите на Female Frontiers потвърждава потенциала, който тя е на път да разгърне напълно и да се превърне в активен представител на следващото поколение жени лидери в маркетинговата индустрия, които създава реална споделена стойност за обществото.

"Ние твърдо вярваме в това, че всеки от нас е водач и че положителното въздействие върху нашия бизнес не зависи от това колко опит има един човек, а дали притежава визия и да работи активно за нейното постигане. Ивана е с нас от 2,5 години и нямаме търпение да видим как ще развие умението да използва гласа и силата си да бъде сила за добро," каза Мария Грашнова, главен изпълнителен директор на dentsu Югоизточна Европа.

Наградите Female Frontier Awards ще бъдат официално връчени на 22 февруари 2022 г. в Лондон, Великобритания.

