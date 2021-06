Пощенска банка представя ONE wallet – мобилен портфейл от последно поколение

ONE wallet by Postbank е най-новата услуга в богатото портфолио от дигитални решения, които Пощенска банка разработва за своите клиенти. Като оценява потребностите и нарастващите нужди на потребителите, днес Пощенска банка представя иновативна концепция за услугата с фокус върху удобството, сигурността и отличен контрол за безконтактни картови разплащания и парични преводи през телефон. Мобилният портфейл от последно поколение е високотехнологично приложение, което следва стратегическата рамка за развитие на екосистемата от дигиталните канали за банкиране на финансовата институция. С ONE wallet by Postbank потребителите могат да разчитат на постоянно развитие и богата палитра от допълнителни функционалности, които банката планира поетапно да внедрява, в стремежа си да осигури отлично клиентско преживяване.

Разнообразните възможности на мобилния портфейл, предназначен за употреба от активни потребители, осигуряват бързина, удобство, сигурност и свобода за безконтактни картови разплащания и парични преводи през смартфон. Клиентите на банката имат възможност да използват ONE wallet by Postbank за разплащания във всички търговски обекти в страната и в чужбина, в които е наличен безконтактен ПОС терминал.

„В Пощенска банка посрещнахме подготвени предизвикателствата, които ни поднесе последната година, защото нашето динамично развитие се основава върху иновациите и дигитализацията. Новаторските решения са неизменна част от нашата бизнес стратегия. Успяваме да се развиваме в синхрон с най-новите световни тенденции във финансовата сфера, като устойчиво планираме и внедряваме богата гама от разнообразни функционалности, за да осигурим още по-добро потребителско преживяване за нашите клиенти. Като високотехнологична институция и с фокус върху бъдещето на банкирането продължаваме да прибавяме към портфолиото си от продукти и услуги модерни дигитални решения, алтернатива на традиционните канали за банкиране. Мобилният портфейл ONE wallet е инструмент за бързи, сигурни и удобни безконтактни плащания, който ще гарантира на нашите клиенти повече свободно време, комфорт и отлично преживяване“, коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Пощенска банка.

ONE wallet by Postbank е мобилният портфейл, в който всеки клиент на банката може да открие решение на своите потребности. Осигурена е възможност за мигновено блокиране/ разблокиране на всяка една карта, издадена от банката, в допълнение към опцията за избор на конкретни канали (АТМ/ПОС/интернет), в които да се разреши употребата на картата. За модерните клиенти с динамично ежедневие ONE wallet by Postbank осигурява нужното удобство при разплащания на ПОС терминал, с високото ниво на сигурност и защита с биометрични данни. Опциите за извършване на бързи парични преводи между потребители на мобилния портфейл и за добавяне на карти за лоялност само чрез сканиране на бар кода са още два полезни инструмента при управлението на личните финанси. Най-активните клиенти получават възможността да извършват безконтактни плащания, без да е необходимо да използват своя телефон, ако притежават смартчасовник Apple Watch, Garmin или FitBit, който поддържа някоя от следните услуги: Apple Pay, Garmin Pay или FitBit Pay.

ONE wallet by Postbank е достъпен за потребители на смарт телефони с операционни системи Android и iOS. При устройства с операционна система Android безконтактните разплащания се извършват от самото приложение чрез NFC функционалност, докато при операционна система iOS, плащанията се извършват през функционалността Wallet (Apple Pay) на iPhone. Преводи и безконтактни (NFC) плащания с мобилен телефон могат да бъдат направени както чрез дигиталната карта, която се предоставя от банката без такси за поддържане и обслужване след регистрация в приложението, така и от всяка друга карта, издадена от Пощенска банка.

ONE wallet by Postbank, осигурява гъвкави възможности за активация – клиентите могат да се регистрират, като използват своите данни за вход в интернет банкирането e-Postbank или като въведат в приложението данните на някоя от своите банкови карти, издадени от Пощенска банка. След регистрация, всички карти и сметки на клиента се визуализират автоматично в приложението, а като бонус всеки потребител получава безплатна дигитална карта.

Повече информация за мобилния портфейл може да бъде получена на телефон 0700 18 555 (Център за обслужване на клиенти), кратък номер *7224, на имейл klienti@postbank.bg, както и на официалната Facebook страница на Пощенска банка, на www.onewallet.bg или на www.postbank.bg.

(платено съобщение )

0









Копирано