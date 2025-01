На прага ли сме на масовото приложение на генетични технологии?

© Freepik

Стартъпът Nucleus Genomics, създаден от 25-годишния Киан Садеги, успешно набра 14 милиона долара начален капитал, което увеличава общото финансиране на компанията до 32 милиона долара.

Сред инвеститорите са Seven Seven Six на Алексис Оханян, Баладжи Шринивасан, бившият служител на SpaceX Ачал Упадхяя, както и българинът Делян Аспарухов, основател на космически стартъп в САЩ, съобщава TechCrunch.

Nucleus Genomics предлага иновативен генетичен анализ, базиран на проба от слюнка. Идеята е следната: клиентите изпращат своите проби, които се секвенират от външна лаборатория, а след това платформата на компанията анализира резултатите, сравнявайки ги с обширна база данни, свързваща гени с различни здравословни състояния. Основната цел на стартъпа е да предостави информация за предразположеност към над 800 заболявания, включително рак, сърдечно-съдови болести и психични разстройства.

Според Садеги, с времето броят на анализираните състояния ще нараства, като услугата ще покрива "почти всяка често срещана и рядка болест".

Освен здравна информация, Nucleus Genomics разработва анализи, които могат да предскажат интелектуални и физически характеристики. Една от амбициозните идеи на компанията е да симулира как би изглеждало детето на двама души, базирано на техния генетичен материал. Алгоритъмът ще изчислява вероятности за висок коефициент на интелигентност и предразположеност към определени заболявания.

Садеги вярва, че генетичното секвениране ще стане изключително достъпно в следващите години и прогнозира, че скоро "всеки ще носи своя геном на смартфона си". Той подчертава ползите от ранна превенция и персонализирано лечение, които предлага компанията.

Въпреки обещанията, Nucleus Genomics среща и критики. Генетици като Саша Гусев смятат, че тестовете за интелигентност на компанията не са достатъчно точни и имат сериозни пропуски в разбирането на връзката между гените и когнитивните способности.

Съществуват и опасения, че подобни тестове могат да доведат до нови форми на дискриминация, например при подбора на персонал на базата на генетични предразположености. Това поражда сравнения с евгениката.

Докато компании като 23andMe избягват да предоставят информация за интелигентност поради етични причини, Nucleus Genomics изглежда е готова да монетизира всяка генетична предразположеност, независимо от потенциалните рискове.

Въпреки критиките, стартъпът демонстрира, че генетичните технологии стават все по-достъпни и сме на прага на тяхното масово приложение.

TechCrunch отбелязва, че Киан Садеги има силни позиции в Силициевата долина и е срещал милиардера Питър Тийл, което подчертава потенциала на компанията да се превърне в ключов играч в бързо развиващата се генетична индустрия.

