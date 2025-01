Роботи с човешка сетивност? Мисия - възможна

© Ninja AI

Изкуствено създадените билогични процеси, например - системите за възприятие, остават неуловима "плячка" в полето на органичната електроника.

Причината за това е, че човешката сетивност е сложна за пълно разбиране. Сетивата ни зависят от мрежа от сензорни неврони, комуникиращи помежду си чрез електрически сигнали в отговор на различни стимули от околната среда.

В сътрудничество между Северозападния университет и Технологичния институт в Джорджия, обаче, е направена важна стъпка напред, като е създаден новаторски високопроизводителен органичен електрохимичен неврон (ОЕН), който реагира в честотния диапазон на човешките неврони. Екипът е изградил и цялостна система за възприятие, като е проектирал други органични материали и интегрирал тези новосъздадени неврони с изкуствени сензори за допир и синапси, което е позволило на системата да усеща и обработва тактилни сигнали в реално време.

Тактилните сигнали са част от невербалната комуникация при хората.

Известно е, че хората възприемат, повлияват и/или се повлияват повече от невербалните аспекти, отколкото от вербалните аспекти в комуникацията. Често, думите не съответстват на това, какво всъщност мисли и чувства даден човек. Индикатори на вътрешното състояние на човека, на неговите истински мисли и желания са жестовете и мимиката. Пример за тактилни сигнали са: ръкостискането, целувката, потупването по рамото.

Това е съществен напредък за роботиката и технологиите, които се стремят да създадат изкуствени сетива, подобни на човешките.

Изследването, публикувано в престижното списание Proceedings of the National Academy of Sciences, разкрива потенциала за ускоряване на напредъка при развитието на по-интелигентни роботи и други напреднали технологии, които все още се сблъскват с ограниченията на по-слабите и по-малко ефективни сензорни системи.

Според Яо Яо, професор в Северозападния университет и водещ автор на изследването, новото откритие представлява значителен напредък в създаването на мост между биологията и технологиите.

"Създадените органични изкуствени неврони имат намален размер и изключителни характеристики, които позволяват на тези изкуствени системи да имитират сложността и адаптивността на реалните биологични процеси, като така създават нови възможности за напредък в изкуственото възприятие и реакция на околната среда", обяснява той, пише techxplore.com.

