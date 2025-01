Компютърният учен и футурист Рей Кърцуайл: Ще се промени самото значение на това да бъдеш човек

© Getty Images, архив

Рей Кърцуайл, компютърен учен и футурист, твърди, че светът е на прага на технологична революция, толкова дълбока, че ще промени самото значение на това да бъдеш човек.

През следващите десетилетия животът на Земята ще бъде радикално преобразен с настъпването на "Сингулярността" – сложното обединение на човешкия мозък, биотехнологиите и изкуствения интелект.

Човешкият интелект ще се разшири милиони пъти, отключвайки значително увеличени способности за ултрасофистицирано и абстрактно мислене, а с това и грандиозни нови сили за колективно решаване на проблеми, но също така и за привличане на цивилизационни катастрофи.

Компютърен учен: Небиологичният интелект, създаден през тази година, ще бъде един милиард пъти по-мощен от всичкия човешки интелект днес

Макар че много футуристи твърдят, че изкуственият интелект ще се конкурира все повече с човешкия, Хипотезата за сингулярността гласи, че машинният интелект ще се слее с човешкия живот, пише foreignaffairs.com в кратък отзив на книгата на учения, озаглавена: "The Singularity Is Nearer: When We Merge With AI".

Кърцуайл си представя бъдеще, в което хората ще притежават изключителни способности да създават трансцендентални нови идеи и да насочват инструментите на науката към подобряване на човешкото здраве и благосъстояние – например, чрез победа над болестите и дори стареенето.

Светът е на прага на удължаването на човешкия живот

Но Кърцуайл също предупреждава за многобройните екзистенциални рискове, присъщи на предстоящата революция, водена от изкуствения интелект, включително нови ядрени оръжия, биоинженерни пандемии и самовъзпроизвеждащи се машини, които могат да заобиколят човешката преценка и контрол.

Последвайте канала на

0









Копирано