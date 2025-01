Джеф Безос изстреля ракетата "Ню Глен" в съперничество с Илон Мъск

Космическата компания "Блу Ориджин" на милиардера Джеф Безос Джѐфри Престън Бѐзос (на английски: Jeffrey Preston „Jeff“ Bezos), по-известен просто като Джеф изстреля за първи път огромната си ракета "Ню Глен", показвайки потенциал да се конкурира със "Спейс Екс" на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,.

Ракетата, висока колкото 30-етажна сграда и с първа степен за многократна употреба, чийто старт беше отлаган нееднократно, беше изстреляна от Кейп Канаверал във Флорида. Като полезен товар "Ню Глен" носи специално оборудване, предназначено за наблюдение на всички параметри на полета.

Стотици служители на "Блу Ориджин" аплодираха бурно, когато вицепрезидентът на компанията Ариан Корнел оповести, че втората степен на ракетата е достигнала планираната орбита, постигайки дългоочаквания успех.

Ракетата носител е кръстена на Джон Глен, който е първият американски астронавт, извършил орбитален космически полет през 1962 г.

"Блу Ориджин" оповести разработването на "Ню Глен" през 2015 г. От компанията очакват ракетата носител с височина 98 метра и диаметър 7 метра да може в бъдеще да доставя 45 тона товари на ниска околоземна орбита и до 13 тона полезен това на геопреходна орбита, предаде БТВ.

Мисията - кулминацията на 10-годишна разработка за много милиарди долари, бележи първото излизане на "Блу Ориджин" в околоземна орбита, където компанията планира да изпрати десетки клиентски сателити от списъка с мисии на "Ню Глен". Ракетата е създадена, за да превозва космически кораби и евентуално астронавти до орбита, а също и до Луната.

Джеф Безос каза, че не мисли за конкуренцията между неговата компания "Блу Ориджин" и "Спейс Екс" на Илон Мъск, която отдавна е доминираща в изстрелването на ракети.

"Има място за много победители. Това е само началото на нова фаза в космическата ера, в която всички ще работим заедно като индустрия, за да намалим цената на достъпа до космоса", каза Безос.

Илон Мъск на свой ред използва социалната мрежа Х, за да поздрави Безос с успешния старт "от първия път" на ракетата носител "Ню Глен".

Компания "Блу Ориджин" предвижда между шест и осем полета на ракетата тази година. Ако всичко върви по план, следващото изстрелване може да бъде осъществено през пролетта.

