Роботът Орбит разбира емоциите на събеседника си: учи деца с аутизъм как да общуват

© Freepik

Малкият интерактивен робот на име Орбит е създаден от експерти от университета „Loughborough“, за да помага на деца с разстройства от аутистичния спектър да развият социалните си умения чрез разказване на истории, физическо взаимодействие и визуална комуникация.

Орбит може не само да играе и слуша. Той разбира емоциите на събеседника си.

Варненската библиотека представи първия робот библиотекар в България: какво може Емма?

Изобретението с размер на човешка длан се усмихва и моли да натиснат копче, което се намира на гърба му. Ако бъде натиснато внимателно, ще се усмихне широко. Ако обаче човек използва груба сила, ще се натъжи и ще каже: „О, натисна ме силно. Орбит е тъжен и се нуждае от разведряване. Погъделичкай ме по коремчето, може пък да помогне.“

Интуиция, невербална комуникация, нужда от самота: кои са отличителните белези на емпатите?

Целта на екипа, създал машината, е да помогне на децата с разстройства от аутистичния спектър (РАС) да разпознават чуждите и своите емоции и да общуват с околните.

Създателят на робота страда от разстройство от аутистичния спектър

Роботът е дело на Бен Пауъл, който също страда от РАС и знае колко трудно и плашещо е да ти се налага да се срещаш и разговаряш с хората.

Той пояснява: „В повечето случаи малчуганите с РАС не умеят да комуникират, защото не могат да направят разлика между онова, което те казват и чувстват и не разпознават емоциите. При мен беше точно така. Затова искат да създам продукт, който да ги улесни.“

Терапиите с речеви специалисти могат да бъдат много полезни, но те, както и други роботи, създадени по-рано, за да се използват в училищата, са твърде скъпи алтернативи.

Бен добре разбира колко силна е нуждата от помощник, който обаче да не е недостъпен за обикновените хора. Орбит е проектът, с който младежът ще завърши своето обучение в университета. 7 мита за психичното здраве: да разграничним фактите от измислицата

Орбит изразява емоции чрез гримаси и думи

Докато разказва истории, машината прави гримаси, за да изрази съответната емоция. Тя поощрява детето да я докосне и реагира на неприемливото за обществото поведение с вербални и визуални знаци.

„На първо място Орбит е разказвач на истории. Това негово умение е изключително полезно, тъй като обикновено децата с разстройства от аутистичния спектър разчитат на думи, които описват самата емоция. Роботът разказва и в същото време променя изражението си, за да ги улесни“, допълва студентът.

Роботът поощрява децата да общуват с него вербално и визуално

Втората функция на неговото изобретение е да подтиква събеседника към вербална и визуална комуникация. Предимството на Орбит е, че не е просто машина. Той има идентичност. Така малчуганите могат да се сближат по-бързо с него и да се научат да изпитват емпатия.

Взаимодействайки с робота, децата постепенно създават причинно-следствени връзки и запомнят как техните действия са накарали да се чувства Орбит. Ако например натиснат копчето на гърба му твърде силно, той изглежда тъжен или уплашен.

ADHD: недостиг на внимание или скрита сила?

Бен Пауъл създава функционален прототип, който има функция да разпознава гласове, сензор за допир в предната част и резистор, чувствителен на сила, монтиран на гърба. Младият мъж е решен да продължи да усъвършенства робота, за да повиши увереността на децата с разстройства от аутистичния спектър.

Той не крие надеждата си, че общуването с Орбит би могло да накара поне част от тях да говорят повече. Ако това се случи, ще бъде много по-лесно да започнат да взаимодействат по-активно и със своите връстници, което пък е предпоставка за създаване на приятелства.

Източник: Meet Orbit, the Interactive Robot That Looks to Help Children With Autism Spectrum Disorders Develop Social Skills: https://neurosciencenews.com/asd-orbit-social-robot-21497/

Последвайте канала на

0









Копирано