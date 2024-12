Ключът към успеха на Филип Морис България е в ръцете на потребителите

© Десислава Петкова

Компания, която подхожда смело и иновативно, е компания с бъдеще. Това ни споделя с усмивка Десислава Петкова, ръководител „Стратегия и управление на проекти“ във Филип Морис България. С нея се срещаме навръх 10-ата годишнина от пускането на световния пазар на бездимната алтернатива IQOS, за да поговорим за резултатите на компанията в България, търсенията на потребителите и вътрешната култура, като основата на историческа трансформация.



Десислава Петкова е професионалист с дългогодишен опит в утвърждаването на международни брандове за бързооборотни стоки. Тя започва работа във Филип Морис България през 2022 г. като част от иновативната програма за професионалисти Game Changers, чиято цел е да привлече хора с дългогодишен опит в международни компании. От началото на септември Десислава заема позицията ръководител „Стратегия и управление на проекти“ във Филип Морис България.

Професионалното ви пътешествие във Филип Морис България започва като част от програма насочена към професионалисти с богат опит. Как преминаването през различните роли в организацията ще ви помогне в позицията, която заемате в момента?

Програмата Game Changers, с която имах шанса да започна работа във Филип Морис България, беше разработена така, че да даде на участниците възможността да се запознаят с функционирането на компанията от много различни страни – потребителска, търговска, финансова. Програмата, освен че ми помогна да разбера бизнеса в дълбочина, ме накара да осъзная от първа ръка нещо много важно – за потребителя стратегия не съществува, единствено изпълнението определя удовлетвореността му/качеството на потребителското изживяване. Затова няма значение колко добре сме формулирали целите и плановете „на хартия“, ако не успеем да ангажираме организацията с изпълнението им. В новата си позиция се стремя да държа фокуса върху тази постоянна и двупосочна връзка между стратегия и реалност.

Светът наоколо се развива със светкавични темпове, които променят и начина, по който бизнеса реагира на предизвикателствата. Как краткосрочната и дългосрочна стратегията на Филип Морис България отговаря на постоянно променящата се реалност?

Скоростта на развитие на технологичните и социалните трендове, както и непредвидимостта на политическите и икономическите фактори в локален и световен мащаб правят класическото дългосрочно планиране практически невъзможно. Представете си колко релевантна би била днес една 5-годишната стратегия, формулирана в края на 2019 г. Само 3 месеца след създаването си този документ е бил архивиран. За нас е важно всички служители да са обединени около една ясна дългосрочна визия – да заменим всяка цигара в България, предлагайки на пълнолетните пушачи научнообосновани бездимни алтернативи, които имат потенциала да намалят вредата за тях и техните близки. Стратегията за постигането на тази цел обаче търпи развитие в резултат на бързо променящата се среда и най-вече на постоянно еволюиращите нужди на потребителите. Например, започнахме изпълнението на нашата мисия с пускането на пазара в България, преди 7 години, на IQOS. Ние обаче осъзнаваме, че няма как един един единствен продукт да отговори на индивидуалните предпочитания на всички пълнолетни пушачи. Заради това, в стремежа си да предложим по-широка гама алтернативи, тази година разширихме портфолиото си в страната с лансирането на вейпинг продуктите VEEV.Ако трябва обаче най-ясно да формулирам кое ни помага да изградим стратегията си във времена на непрестанни промени, то бих казала, че това е изключително големиият ни фокус върху потребителското изживяване. Имаме множество инструменти за директна и бърза обратна връзка от потребителите и това ни позволява рано да идентифицираме потенциални проблеми и зараждащи се възможности. За нас ключът към това да сме постоянно релевантни е да е държим потребителя в центъра на нашата вселена. Гъвкави сме и бързо се адаптираме към неговите променящи се нужди. Това ни отличава и ни помага да постигаме устойчиви резултати.

Тази година се отбелязват 10 години от пускането за първи път на IQOS на пазара в Япония. Как си представяте да се промени бранда в следващите 10 години?

Без съмнение вярвам, че в бъдеще IQOS ще продължи да се развива по отношение на удобство, дизайн и функционалност. Ако видите първите прототипи на устройството за нагряване на истински тютюн, ще разберете колко бързо и смело се движим напред в технологично отношение. Разбира се, нищо от това не би било възможно без науката, която е в основата на нашата мисия да изградим свят без дим – от 2008 г. насам компанията инвестира над 12,5 милиарда долара за разработване, научно обосноваване и предлагане на нашите бездимни алтернативи. Мислейки за следващите 10 години, за мен най-вълнуващо обаче е, че в рамките на този период ще имаме още научни доказателства и проучвания за дългосрочните ползи от преминаването към бездимни алтернативи за всички онези пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да пушат.

Възможно ли е да си представим в близко бъдеще България да бъде страна без тютюнев дим?

Абсолютно! Ако не вярвахме твърдо в това, нямаше да стигнем до тук – 400,000 потребители в България оставиха цигарите зад гърба си благодарение на IQOS. Това не е просто статистика, не са просто числа – това са хора, направили осъзнат и информиран избор да намалят вредата за себе си и своите близки. Вярвам, че българите по принцип сме любопитни, възприемчиви и отворени към иновациите и това се доказва от факта, че София е една от столиците в Европа с най-висока популярност бездимни алтернативи. По този показател се нареждаме пред градове като Лондон, Амстердам и Мадрид. Уверено напредваме към реализирането на смелата си амбиция за бъдеще без дим в България и глобално. Няма път назад.

Как вътрешната култура на Филип Морис България подпомага изпълнението на стратегическите цели на компанията?

Питър Дракър го е казал много добре – "културата яде стратегия за закуска“. Стратегията задава посоката, но вътрешната култура на организацията е решаващият фактор за това дали тази стратегия ще оживее или ще умре. За да се изпълнява ефективно е нужно компанията да създаде подходящата среда, която да подкрепи усилията на служителите и да ги вдъхнови. Тази вътрешна култура ние наричаме ДНК-то на Филип Морис Интернешънъл и то носи в себе си три ценности, които перфектно описват нашата идея за прогрес, трансформация и устойчивост. We Care, We are Better Together и We are Game Changers не са просто клиширани надписи по стените на офиса ни, а са ценности, които прилагаме в ежедневните си решения и действия и резонират с всеки от нас. За да постигнем такава голяма промяна в света, първо ние самите трябва да сме смели и иновативни, да работим заедно и с грижа един към друг и към потребителя. Ден след ден, всеки ден. Тук връзката между стратегия и култура е много директна и силна – има пълен синхрон между стратегическите ни цели и поведението, към което се придържаме, за постигането им.

