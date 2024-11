Изкуственият интелект: България привлича вниманието и на инвестиционни фондове от Силициевата долина

© Pixabay

Нов международен доклад разкрива, че през 2025 г. ще има налични 1,4 милиарда евро рисков капитал за български AI компании. “The State of AI in CEE”, публикуван от The Recursive, е най-обстойният съществуващ анализ за развитието на AI в региона, с фокус върху възникващите тенденции, данни за инвестиции и акценти за различни държави.

Сред най-успешните проекти докладът изтъква стартъпа Payhawk, който през 2022 г. стана първият еднорог на България. По-късно същата година отвори врати INSAIT – първият истински световно признат изследователски институт в България, подкрепен както от българското правителство, така и от компании като Google и AWS. Досега институтът е получил над $100 милиона финансиране и е привлякъл водещи учени в сферата на изкуствения интелект, като Люк Ван Гул, да работят в България, пише technews.bg.

Други успешни истории включват най-бързо растящата космическа технологична компания в Европа – EnduroSat, и Dronamics – първата в света авиокомпания за карго дронове, с финансиране от над $75 милиона. Общите инвестиции в българската AI екосистема надхвърлят $1 милиард в последните години, което отразява ускореното ѝ развитие.

Тази трансформация е съпроводена от значителен ръст на наличния рисков капитал. Според доклада, очаква се през 2025 г. за местните стартиращи компании да има над 1,4 милиарда евро рисков капитал. Това включва капитал от съществуващи български фондове за рисков капитал, нова алокация от над 500 милиона евро от Фонда на Фондовете за нови фонд мениджъри, както и подкрепа от международни фондове, насочени към инвестиции в ЦИЕ като Digital East Fund, Credo Ventures, OTB Ventures, EBRD VC, Endeavor Catalyst и 500 Emerging Europe.

Освен това България привлича вниманието и на инвестиционни фондове от Силициевата долина, като местни компании вече са получили подкрепа от Lightspeed Venture Partners, CRV, Богомил Балкански, партньор в Sequoia Capital и други.

През последните две години се виждат организирани усилия за позициониране на България на международната сцена под обединения бранд #BreakingGrounds, ръководен от Storytelling Studio на The Recursive и подкрепен от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). С участието на български стартъпи, рискови фондове, бързо развиващи се ИТ компании и държавни представители на 11 от най-големите технологични конференции в Европа, #BreakingGrounds гарантира, че постиженията на България достигат до международните заинтересовани страни.

На Web Summit 2024 България ще участва с една от най-големите национални делегации, като над 100 представители на екосистемата ще присъстват. Сред тях са Константин Безуханов, основател на Evrotrust, една от най-бързо растящите компании за цифрова идентичност в Европа; Никола Стоянов, партньор във Vitosha Venture Partners – най-активния рисков фонд в Европа според Sifted; и Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП.

Докато успешните истории нарастват бързо и интересът на инвеститорите е силен, темпът на създаване на висококачествени стартъпи все още изостава спрямо наличния рисков капитал, сочи анализът. В резултат на това български рискови фондове все повече инвестират в основатели от диаспората или дори в компании, излизащи извън първоначалния им инвестиционен фокус. За да преодолее тази пропаст, България трябва да се съсредоточи върху привличането на глобални ресурси, мрежи и таланти.

Това изобилие от рисков капитал и растящото предлагане на инвестиции правят България привлекателна опция за основатели, които да създават бизнеси, възползвайки се от топ ИТ таланти, конкурентна икономическа среда и култура на устойчивост – особено ценна в периоди на глобални икономически спадове. Освен това, стартъп общността в България е силно колаборативна, с все повече инициативи като Future Unicorns Accelerator, Endeavor и BEX, които свързват екосистемата с нейната мощна диаспора в Силициевата долина, Великобритания и DACH региона. Това включва партньори и лидери от Sequoia Capital, U.S. Venture Partners, J.P. Morgan Chase, Hubert Burda Media и други.

Изправена пред ресурсни ограничения, нужда от силна мрежа и предизвикателството за глобална видимост, България се насочва към изграждане на глобално призната технологична екосистема, която подчертава устойчивостта на националната култура.

Ето някои важни факти, подчертани в доклада:

Предприемачески дух: България е на първо място в ЕС по процент на млади хора, които искат да започнат собствен бизнес (Евробарометър).

Растеж на стартъпите: През последните пет години България отбелязва 100-кратен ръст в създаването на технологични стартъпи.

Капиталова ефективност и растеж: Източноевропейските стартъпи показват 5,6 пъти по-висока капиталова ефективност в сравнение с американските (McKinsey & Co). От 2012 г. насам стартъпите в Югоизточна Европа са нараснали 49,9 пъти в комбинирана стойност на предприятията, изпреварвайки растежа в съседни ЦИЕ (9.1 пъти) и в цяла Европа (12.1 пъти), според Dealroom.

