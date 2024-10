Kaizen Gaming е сред 100-те най-добри компании за работа в Европа в класацията на сп. Fortune за 2024

©

Въз основа на независим анализ, Kaizen Gaming е призната за едно от най-добрите работни места в Европа за втора поредна година

Kaizen Gaming, една от най-големите GameTech компании в света, е официално включена в класацията „Fortune 100 на най-добрите компании за работа в Европа" (“Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe™”) за втора поредна година. Тази година Great Place to Work си партнира с Fortune Europe, за да отличи за пръв път 100-те най-големи и мултинационални компании, включвайки Kaizen Gaming в престижния списък.

Чрез организацията Great Place to Work, компаниите биват отличени за създаването на позитивна работна среда и изключителна фирмена култура. Това отличие е особено значимо, защото се определя от самите служители, като резултатите и предоставените сертификати се издават въз основа на тяхната обратна връзка и независим анализ. В Kaizen Gaming работят над 2700 служители от 32 националности в 17 държави.

Стела Вулгараки, Chief People Officer в Kaizen Gaming, споделя: „Растежът на Kaizen Gaming е впечатляващ, защото се ръководи от нашия ангажимент да предоставяме иновативно и ангажиращо забавление на потребителите по целия свят. В основата на този успех е нашето убеждение, че една страхотна компания може да бъде изградена само от изключителни хора. Нашият активен фокус е върху създаването на култура, която се основава на приобщаване, разнообразие, сътрудничество и иновация, за да сме сигурни, че всеки "Кайзенер" може да бъде себе си в работата и има възможност за професионално израстване. Възприемайки нашата философия за "един екип", ние създаваме подкрепяща среда, ориентирана към хората, в която всеки може да се развива и да допринася за нашата споделена визия. Това е особено важно, тъй като ние продължаваме да се разширяваме, привличайки нови таланти по целия свят, които да се присъединят към нас в нашата мисия."

В допълнение към признанието „Fortune 100 на най-добрите компании за работа в Европа", през последните 12 месеца компанията е сертифицирана и като Great Place to Work в Гърция, България, Румъния, Чехия и Канада.

Вече 30 години Great Place to Work анкетира служители по целия свят за техния опит на работното място. Използвайки своето собствено проучване Trust Index™, организацията измерва същността на това, което създава едно страхотно работно място, включително поведение и ключови практики, които водят до доверие в ръководството, връзка с колегите и лоялност към компанията. Наред с други фактори, служителите споделят своите отзиви относно достъпността на лидерския екип, честната и открита комуникация, възможностите за обучение, както и подкрепата за тяхното благополучие, дали се гордеят с работата си и дали я чувстват значима.

През изминалата година Kaizen Gaming засилва позициите си в глобален план. В допълнение към впечатляващия ръст и наемането на нови служители, премиум марката Betano е първият водещ букмейкър, който спонсорира едновременно топ международни футболни турнири като CONMEBOL Copa America™️ 2024 и UEFA EURO 2024™. Компанията реализира забележителни спонсорства с лиги и клубове от най-високо ниво и спортисти по целия свят, а също така се фокусира върху разширяването на своята корпоративна социална отговорност чрез Kaizen Foundation - неправителствена организация със социална цел, финансирана изключително от Kaizen Gaming.

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, тя има за цел непрекъснато да развива изживяването от спортните залагания, които предлага на милиони клиенти по целия свят, както и да забавлява феновете на спорта по иновативен и отговорен начин.

Kaizen Gaming притежава премиум марката за онлайн спортни залагания и игри Betano, с установено присъствие на множество пазари в Европа, Латинска и Северна Америка, както и в Африка. В Kaizen Gaming работят повече от 2700 души по света.

Kaizen Gaming е признат за водещ играч на глобалния пазар на спортни залагания и игри, като получи няколко награди в индустрията, включително цели пет отличия за една година от наградите EGR Operator Awards за 2023 г. („Оператор на годината в спортните залагания“ , „Маркетингова кампания на годината“, „Мобилен спортен продукт на годината“, „Вътрешен продукт на годината“ и „In-Play спортен оператор на годината“).

