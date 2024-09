Откриха най-дългата двойка струи, излъчвани от свръхмасивна черна дупка

Астрономи откриха масивна двойка струи, известни още като джетове, излъчвани от свръхмасивна черна дупка, която се намира на 7,5 милиарда светлинни години от Земята. Мегаструктурата се простира на дължина от 23 милиона светлинни години, което прави двойката струи най-дългата, наблюдавана някога, съобщава Си Ен Ен.

Изследването е публикувано в списане Nature.

Черните дупки се разглеждат като "депата за боклук" на Вселената, поглъщащи почти всичко, което се доближи до тях. Но част от материала се изхвърля, образувайки струя от двете страни на черната дупка, каза Мартийн Оей от Калифорнийския технологичен институт и водещ автор на новото проучване.

Учени направиха симулации, които хвърлят светлина върху унищожаването на звезди от черни дупки

Струите на черни дупки могат да ускорят радиация и частици, близки до скоростта на светлината, което ги кара да светят с дължини на вълните, видими за радиотелескопи. Подобно сияние привлече вниманието на астрономите през 2018 г., допълва Нова телевизия.

Новоописаните струи имат мощност, еквивалентна на тази на трилиони слънца и са толкова масивни, че изследователите са нарекли мегаструктурата "Порфирион" на името на гигант от гръцката митология.

Откритието кара астрономите да преосмислят разбирането си за това колко масивни могат да бъдат струите от черните дупки, както и как тези гигантски характеристики могат да повлияят на заобикалящата ги среда и структурата на Вселената.

