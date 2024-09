Илон Мъск премахва бутона за блокиране в "Х"

Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, обяви, че ще бъде премахнат бутонът за блокиране в социалната мрежа Х (бившия Twitter). Новината предизвика противоречиви реакции и отдръпна част от потребителите от социалната мрежа, съобщава The Independent.

Милиардерът, който стана собственик на социалната медия през 2022 г., заяви, че актуализацията е отдавна закъсняла, като преди това твърдеше, че функцията „няма смисъл“ и трябва да бъде премахната изцяло.

Новината беше публикувана в социалната медия от Нима Оуджи, а самият Мъск я потвърди:

BREAKING: X is about to remove the current block button, meaning that if an account is public, their posts will be visible to the blocked users as well!