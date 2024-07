Глобалният ИТ срив - причинен от дефектна актуализация

Глобалният IT срив е причинен от дефектна актуализация на системите, съобщиха от софтуерната компания CrowdStrike.

„Работим активно за отстраняване на всички проблеми от този дефект, засегнал хората с операционна система Windows“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Джордж Курц, предава бТВ.

„Mac и Linux системите не са засегнати. Това не е проблем със сигурност или кибератака. Проблемът е идентифициран, изолиран и се работи по отстраняването му“, допълва още той.

Microsoft се срина в Австралия. Хиляди сайтове са засегнати

От компанията посочват още потребителите на техните услуги да се отправят към официалния уебсайт, където да следят за съобщения или промени.

Глобалният IT срив може и да доведе до сериозни компютърни проблеми в цял свят, които да не са лесно поправими, твърдят киберексперти. „

Според тях т.нар. „син екран на смъртта“, който се появи на много места по цял свят след срива, означава, че компютрите имат нужда от „лична физическа грижа“.

„Това не изглежда като нещо, което може да се оправи централно с една команда в терминала на IT шефа“, твърди кибер кореспондентът на Би Би Си Джо Тайди. „Ще трябва всеки компютър по отделно да се ребуутне“, казва той.

В последните си пазарни отчети CrowdStrike посочват, че имат над 24 000 глобални клиенти. Всеки клиент на софтуерната компания е отделна голяма организация, което прави индивидуално засегнатите компютри огромно количество.

Microsoft @CrowdStrike Security Software Down Causes GLOBAL OUTAGE :-

- Major banks, media and airlines affected by major IT outage, 911 services disrupted

- London Stock Exchange disrupted

-Reports the issue relates to problem at global cybersecurity firm #Crowdsrike pic.twitter.com/QZzEoSZBbd