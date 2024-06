Връхлита ни поредица от магнитни бури

Цял месец, всеки ден ще ни връхлитат магнитни бури, предупреждава Центърът за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ.

Центърът предупреждава, че прогнозата е динамична и търпи промени в различните дни.

През по-голямата част от седмицата стойността на Кр индекса е 3, като за днес, 18 юни , той е 4.

Внимание! Удря ни силна магнитна буря

В сряда, 19 юни, се предвиждат мощни изригвания на Слънцето, което означава, че ни връхлита мощна магнитна буря с жълто ниво на опасност. Очаква се силните бурите да ни заливат до 23 юни. След това с различна активност те ще продължат до 13 юли.

След тази датата всеки ден ще има различна по сила магнитна буря.

Бурите продължават от няколко часа до няколко дни и тяхната интензивност, според метеоролозите, влияе пряко на нашето благосъстояние и настроение.

Според Meteoagent обаче силата на магнитната буря за 18 юни е в червената зона, след което в следващите дни ще са по-ниски стойностите.

Онлайн прогнозата за слънчеви изригвания и бури, която предлага и Meteo се изчислява с помощта на сателитни системи NOAA, TESIS и научни международни метеорологични лаборатории по целия свят.

Прогнозата се актуализира онлайн, тъй като такива данни се получават от слънчевата активност (обикновено на всеки 10 минути)

NASA също публикува видео със слънчевите изригвания за цялата седмица, считано от 16 юни.

Happy #SunDay! This week’s space weather report includes:

· 20 M-class flares

· 1 X-class flare

· 31 coronal mass ejections

· 1 geomagnetic storm



This video from NASA’s Solar Dynamics Observatory shows the week’s activity. Check out the GIANT plasma flow on the right at 0:28! pic.twitter.com/win4xsFRv0