Китайска сонда успешно взе проби от обратната страна на Луната.

Учените се надяват, че чрез тях ще получат отговори на ключови въпроси за ранната еволюция на Слънчевата система.

Изцяло роботизираната сонда кацна в неделя на неизследвано досега място, а самата мисия започна на 3 май, предава БНТ. Тя разполагаше с 14-часов прозорец, за да пробие, изкопае и запечата 2 килограма материал.

Пробите се очаква да се върнат на Земята около 25 юни.

