Новата говорителка на украинското МВнР е... хуманоид

Новата официална говорителка на украинското Министерство на външните работи се казва Виктория Ши и тя е... хуманоид.

Макар да се движи, жестикулира, говори и да прилича на истински човек, тя не е. Външното ведомство на Украйна я представи в социалната мрежа Х, в което тя обяснява, че е изкуствен интелект. Някои от потребителите са убедени, че е създадена по образа на популярната в Украйна певица Розали Номбре, но правителството отрече.

Външният министър Дмитро Кулеба се похвали с новата говорителка, посочвайки, че това представлява технологичен скок, който нито една дипломатическа служба в света не е правила досега.

Причината, която накара правителството да използва синтетичен говорител, е да „спести време и ресурси“ на своите дипломати. Текстовете, които Виктория Ши чете, са създадени от реални хора и, за да се избегнат фалшификации, които биха могли да разпространят измами с нейния образ, всички видеоклипове са придружени от QR код, който препраща към официални изявления.

Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku