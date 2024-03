България влезе в европейския топ 10 на най-авторитетния форум за изкуствен интелект в света

© Freepik

Българският институт INSAIT направи исторически пробив с 16 статии на конференцията CVPR - най-цитираният форум за изкуствен интелект и компютърно зрение в света. Този успех е безпрецедентен за страната ни в тази сфера и ни нарежда в топ 10 в Европа.

България има сумарно повече статии от всички държави в Източна Европа, взети заедно. INSAIT изпреварва и всеки един университет от страни като Израел, Нидерландия, Финландия, Австрия, Дания, Естония, Норвегия, Швеция, Испания, Италия и други.

Български институт с огромен пробив на световен форум за изкуствения интелект

Чрез INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски” за първи път от 40 години учени от българска институция публикуват статии на този форум. CVPR е както най-авторитетният форум в областта на изкуствения интелект в света, така и на четвърто място сред всички научни форуми наред с Nature, The New England Journal of Medicine и Science.

Статиите от INSAIT включват шест стратегически направления като изкуствен интелект за разбиране на човешки движения, изкуствен интелект, който разбира видео, снимки и текст едновременно, автономно шофиране, генеративен AI, квантови изчисления за изкуствен интелект, изкуствен интелект за крайни устройства и други.

