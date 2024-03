Първи случай на AI тормоз: Хуманоиден робот докосна по задните части репортерка по време на живо включване

Оказва се, че не само хората от плът и кръв са склонни да злоупотребяват с личното пространство. Доказателство за това е хуманоидният робот Мохамед, който не се посвени да докосне по задните части репортерка по време на живо включване от второто издание на изложението за роботика и изкуствен интелект DeepFast в Рияд, Саудитска Арабия.

Роботът, разработен от местната компания QSS Systems и владеещ два езика, е най-голямото до този момент технологично достижение на Саудитска Арабия в сферата на изкуствения интелект.

Аз съм Мохамед, първият саудитски робот в човешки облик. Бях създаден и разработен тук, в Кралство Саудитска Арабия, като национален проект, за да покажем нашите постижения в областта на изкуствения интелект, заяви роботът по време на своето официално представяне на форума.

