”Защото аз ви позволих”: Зукърбърг и Мъск се шегуват един с друг след срива на Facebook

След срива на Facebook и Instagram в цял свят - милиардерът Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, не устоя на изкушението да се пошегува с основния си конкурент.

В собствената си социална мрежа X той написа пост, който гласи: „Ако четете това, то е благодарение на факта, че нашите услуги работят”.

Първият коментар под поста е на Марк Зукърбърг, който му отговаря със същия шеговит тон:”Защото аз ви позволих”.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working