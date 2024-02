Поредната крипто борса стана жертва на хакери – откраднати са BTC и ETH на стойност над $26 милиона

Платформа за търговия с криптовалути, наскоро претърпя значителен пробив, в резултат на който бяха загубени BTC и ETH на стойност над $26 милиона.

След първоначалните съобщения екипът на FixedFloat призна за нарушението, като първоначално отдаде необичайната активност на технически проблеми, преди да спре услугите за поддръжка.

От 17 февруари насам многобройни потребители съобщават за проблеми като спрени трансакции и изчезнали средства в платформата. Блокчейн анализът показва, че само на 18 февруари са били източени над 400 BTC (равняващи се на приблизително $21 милионаа) и над 1,700 ETH (на стойност близо $5 милиона).

Подробности относно метода на атаката остават неразкрити. Съобщава се, че екипът на борсата провежда задълбочено разследване на пробива в сигурността и публикува следното изявление: "Можем да потвърдим неоторизиран достъп и кражба на средства. Въпреки че активно се занимаваме с потенциалните уязвимости, засилваме мерките за сигурност и провеждаме цялостно разследване, в момента не можем да предоставим допълнителни коментари. Услугите ни ще бъдат възстановени скоро и своевременно ще предоставим допълнителна информация относно този инцидент".

Рекордна кражба на криптовалута от хакери

Освен това посетителите, които се опитват да получат достъп до уебсайта на борсата, в момента се срещат със съобщения за грешки на всички страници.

FixedFloat работи като автоматичен обмен на криптовалути, като не изисква регистрация на потребителите или проверка на принципа “опознай своя клиент” (KYC). Анализът на трафика показва, че приблизително 26% от нейния уеб трафик произхожда от потребители в Съединените щати. Освен това борсата е интегрирана с Lightning Network за улесняване на трансакциите с Биткойн.

Възходът на AI и недостиг на професионалисти: кои са тенденциите в киберсигурността за 2024 г.?

През 2023 г. Chainalysis изтъкна възраждането на т.нар.”ransomware” атаки (или атаки за откупи), особено насочени към високопоставени институции и критична инфраструктура. Последните констатации сочат, че миналата година киберпрестъпниците са генерирали рекордни печалби от $1 милиард чрез атаки по веригата за доставки, в които участват както отделни лица, така и малки престъпни групи и големи синдикати.

