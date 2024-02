Американски частен апарат беше успешно изстрелян към Луната

Космическият апарат "Одисей" беше успешно изстрелян към Луната. Той е дело на частна компания и беше изведен в орбита от ракетата "Фалкън 9" на "Спейс Екс".

"Одисей" полетя от втория опит, след като вчера стартът беше отложен.

Ако апаратът кацне успешно, това ще бъде първата частна мисия на Луната, а Съединените щати ще осъществят меко кацане на нашия естествен спътник за първи път от мисията на "Аполо" преди 51 години.

Японски спускаем апарат кацна на Луната

"Оди" - както на галено наричат апарата, се очаква да кацне на Луната на 22 февруари. Частната компания има сключен договор с НАСА за извеждане в орбита на шест апарата за изучаване на лунната повърхност, предава БНТ.

The beautiful liftoff of IM-1 Odysseus on an Odyssey to the moon on the wings of a Falcon 9 this morning.

The @Int_Machines Nova-C moon lander Odysseus is the first private attempt to land on the moon