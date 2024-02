Един от основателите на OpenAI напусна компанията

Андрей Карпати, един от основателите на OpenAI, заяви, че е напуснал подкрепяната от Microsoft компания. Карпати бе един от водещите разработчици на изкуствен интелект във фирмата.

"Моят непосредствен план е да работя върху личните си проекти и да видя какво ще се случи по-нататък", каза Карпати в публикацията във вторник.

Карпати оглавяваше изследователска група за изкуствен интелект OpenAI от 2015 до 2017 г. По-късно той напуска компанията, за да стане старши директор по AI в Tesla. Там той изиграва ключова роля в разработването на технологията за безпилотно шофиране.

AI е собственост на Big Tech

Той беше обявен за един от иноваторите под 35 години на MIT Technology Review за 2020 г. Повторното му завръщане в OpenAI става в началото на 2023 г. Карпати е учил при известния учен по изкуствен интелект от Станфорд Фей-Фей Ли. Наскоро той говори за идеята изкуственият интелект да се превърне в нов вид компютърна операционна система, пише dir.bg.

