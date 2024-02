Индия изпраща хуманоиден робот в Космоса

Индия ще изпрати в орбита първия си хуманоиден робот, наречен „Вьомитра" (Vyommitra), през третото тримесечие на тази година. Както каза индийският министър на науката и технологията Джитендра Сингх, който ръководи ядрената и космическата индустрия на индийското правителство, роботът ще трябва да следи жизненоважните системи на космическия кораб „Гаганян“ (Gaganyaan), преди дна орбита да бъдат изпратени хора, предаде информационната агенция АНИ.

„Безпилотната мисия „Вьомитра“ е планирана за третото тримесечие на тази година“, цитира пресслужбата на индийското правителство думите на министъра на науката и технологията.

Името на робота произлиза от две санскритски думи – „vyom“ („космос“) и „mitra“ („приятел“). Външният вид на робота е на жена, знае няколко езика и може да отговаря на въпроси, включително и на такива, засягащи техническото състояние на кораба.

След като покори Луната: Индия обяви нова амбициозна цел

„Вьомитра“ е проектиран да симулира човешки функции в космическата среда и да извършва операции, свързани с жизненоважни системи, обясни министърът, цитиран от БТА.

Той уточни, че роботът може да наблюдава параметрите на орбиталния модул, да управлява шест панела на кораба и да отговаря на въпроси от центъра за управление на полета. Това е основната проверка преди полета на първия национален космически екипаж.

Както каза ръководителят на Индийската организация за космически изследвания (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх по-рано в неделя, републиката планира да изпрати първия космически кораб с екипаж в орбита до края на 2025 г.

All About Vyommitra: ISRO's Woman Robot Astronaut Readies for Space Mission Preceding Gaganyaan https://t.co/gPb1Z6UoWd #new #updates #trending