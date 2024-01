© Pixabay

Google въведе нов революционен подход в браузъра Chrome. Компанията обяви редица функции, базирани на изкуствен интелект, които ще бъдат значителна стъпка в създаването на интуитивен и удобен за ползване интерфейс за популярния браузър.

Едно от ключовите нововъведения е функцията Tab Organiser. Тя ви позволява автоматично да групирате табовете по сходни теми, което значително улеснява управлението на множество отворени страници. Функцията се активира с обикновено щракване с десния бутон на мишката и предлага на потребителя да организира табове, свързани например с онлайн пазаруване или четене на новини.

Тази автоматизация прави навигацията много по-лесна и ви позволява да се съсредоточите върху съдържанието, а не върху управлението на разделите.

He ce зaблyждaвaйтe: Bcъщнocт нe cтe инĸoгнитo, ĸoгaтo изпoлзвaтe peжим инĸoгнитo в Gооglе Сhrоmе

Друго нововъведение е захранваната с изкуствен интелект актуализация на Chrome Theme Store. Потребителите вече могат да избират изображение, стил и цветова схема, въз основа на които изкуственият интелект ще създаде уникална тема за браузъра Chrome. Тази функция се базира на технология за генериране на текст към изображение, подобна на тази, използвана в Android за създаване на генеративни тапети, като демонстрира способността на ИИ да трансформира основни потребителски заявки в естетически приятни дизайни.

Следващата иновация в интеграцията на ИИ ще бъде Help Me Write, която ще бъде добавена към браузъра следващия месец. Тя ще предлага на потребителите помощ от ИИ за съставяне на текстове във всички текстови полета на уебсайтове. Всичко, което трябва да направите, е да щракнете с десния бутон на мишката върху всяко текстово поле и да изберете функцията. След това ИИ ще ви попита какво искате да напишете и ще създаде първа чернова вместо вас. По този начин Help Me Write обещава да опрости процеса на писане на имейли, ревюта за пазаруване и отговаряне на покани.

"Майкрософт" и други големи компании разработват инструменти с изкуствен интелект в помощ на малкия бизнес

Изглежда, че браузърът Chrome се очертава като ключова платформа за Google за внедряване на най-новите си разработки в областта на ИИ, включително модела Gemini и чатбота с ИИ Bard. Въпреки че чатботовете с ИИ са много популярни в момента, браузърите остават единственото място, където разработчиците могат да получат достъп до почти всичко. Търсачката на Google вече служи като своеобразен филтър, през който виждаме интернет, и компанията се стреми да разшири тази роля, като включи AI в начина, по който търсим и обработваме информация, както и създаваме ново съдържание.

Докато конкурентите на Google, включително големи компании като Microsoft и браузъри като Arc и Opera, активно интегрират ИИ в своите продукти от около година насам, Google залага на широкото интегриране на своите инструменти за ИИ в Chrome, за да създаде по-интуитивно и удобно потребителско изживяване. Дали този подход на Google е изоставане в надпреварата за иновации или стратегически ход, времето ще покаже. Не се изненадвайте обаче, ако скоро откриете ИИ във всеки раздел на браузъра си.

Последвайте канала на

1









Копирано