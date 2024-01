НАСА и "Локхийд" представиха секретния най-тих свръхзвуков самолет

НАСА (NASA) и американската военно-промишлена корпорация Локхийд Мартин (Lockheed Martin) направиха дългоочакваното представяне на секретния си проект - експерименталният си най-тих свръхзвуков самолет X-59.

Церемонията се проведе в най-възловия завод на Локхийд в Палмдейл (Калифорния) и беше излъчвана на живо на уебсайта на НАСА.

Той може да промени бъдещето на военните и гражданските въздушни превози. Завършеният X-59 Quesst беше видян от близо 150 души в легендарния завод Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейл, известен със своята секретност.

Самолетът беше разработван от години, след като през 2018 г. НАСА предостави безвъзмездни средства в размер на 248 млн. долара. Това е само първата от многото изследователски програми, които НАСА има за цел да финансира, за да направи смели стъпки напред в авиацията по отношение на скоростта, ефективността и размера.

Досега самолетът е бил виждан само в различни етапи на сглобяване в хангара, но днес за първи път се появи пред очите на обществеността. X-59 е проектиран да преодолее звуковата бариера без гръмотевичните звукови удари, които обикновено се появяват, когато самолетите се движат със свръхзвукова скорост. Вместо това той издава много по-тих звук, подобен на звука от затръшване на врата на автомобил. Самолетът има потенциала да направи революция в свръхзвуковите полети и авиацията като цяло.

"Рядко имаме възможност да посрещнем толкова много посетители в Skunk Works, а още по-рядко успяхме да представим публично един от нашите самолети", каза Джон Кларк, вицепрезидент и генерален мениджър на Lockheed Martin Skunk Works.

Когато завесата най-накрая падна, за да разкрие X-59, събралата се тълпа аплодира и вдигна мобилните си телефони, за да заснеме новия самолет, блестящ в червено и синьо под светлините. Издължената носова част на самолета, наподобяваща човка, се открои пред публиката.

"Това е момент, към който бъдещите поколения ще се обръщат със страхопочитание и възхищение", каза Грег Улмър, вицепрезидент на Lockheed Martin по аеронавтика.

"Мантрата на Skunk Works за бързина, тишина и качество придобива съвсем ново значение. Възвестяваме надеждите за нова ера на тихо свръхзвуково пътуване, което стана възможно благодарение на сътрудничеството ни с НАСА", подчерта той, предава 24 часа.

Together with @LockheedMartin, we've unveiled our new X-59 supersonic plane. The X-59 will fly later this year on the #Quesst mission to test quieter sonic booms.



What we learn could reopen the skies to commercial supersonic air travel: https://t.co/RjK3CGoFWy pic.twitter.com/028hjyUNDU