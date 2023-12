Amusnet с отличие на церемонията "True Leaders" от ICAP CRIF

©

Amusnet беше призната като “True Leader” в сектора на информационните технологии на 11-ата церемония на наградите “Тrue Leaders”, организирана от ICAP CRIF България. Събитието, което се състоя в хотел Гранд Милениум София, събра над 250 лидери и професионалисти от различни бизнес сектори, включително гости от индустриални камари и бизнес асоциации, за да отбележи постиженията на лидерите в бизнеса.

ICAP CRIF България отличава компании, които отговарят на измерими и обективни критерии, базирани на официално публикувани данни. За 2022-ра над 80 компании бяха удостоени с престижното отличие, подчертавайки техните изключителни постижения, свързани с финансов успех, растеж на персонала, кредитоспособност и лидерство в сектора на дейност.

"От името на Amusnet бих искала да благодаря на ICAP CRIF за оказаната чест! Тази награда подчертава усилията и ангажимента на цялата компания и е истинско вдъхновение да продължим напред като доказан лидер в индустрията." сподели Лилия Чаталбашева, Директор Маркетинг и Комуникации в Amusnet, докато приемаше наградата.

Румяна Методиева, Финансов Директор на Amusnet, връчи престижните отличия "True Leader" и на други пет успешни компании от различни сектори, като този на телевизионната дейност, електронна търговия, автомобилна индустрия и други.

С полученото отличие и участието си като Генерален спонсор на 11-тото издание на наградите “True Leaders”, организирано от ICAP CRIF, Amusnet подчертава отдадеността си към своето непрекъснато развитие и подкрепа на всеобхватната бизнес общност в България.

Amusnet е българска софтуерна компания, международен лидер в създаването на гейминг решения. Компанията постоянно разширява портфолиото си и към момента съдържа микс от над 260 класически и модерни онлайн казино игри. Съдържанието е налично в уеб страниците на над 1500 оператора в целия свят. През 2023 г Amusnet е отличена със следните награди: Casino/Slots Developer of the Year от SBC Awards, Casino Content Supplier от EGR Italy Awards, Online Streaming Studio of the Year и Positive Impact Campaign of the Year от BEGE Awards, Provider of the Year от Golden Spades Awards и др.

